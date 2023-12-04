〈陸港盤後〉中國「國家隊」進場護盤 投資人未領情

中國 A 股市場三大指數周一（4 日）收盤齊跌，滬指跌 0.29%，中媒披露本周中國「國家隊」可能每天都會進場護盤，央行總裁潘功勝也說金融風險整體可控，但投資人似乎並未領情。

滬指周一收盤跌 0.29% 報 3,022.91 點，深成指跌 0.62% 報 9,660.44 點，創業板指跌 0.9% 報 1,908.92 點；兩市成交額合計人民幣 8,512 億元，「北向資金」淨流出 14.41 億元。

保險、釀酒、醫藥、食品飲料、地產等類股走低，媒體、有色、建築、煤炭等族群拉升，短劇遊戲、黃金、數據要素、AIGC 等類股活躍。

香港恒生指數周一收盤下跌 1.09%，報 16,646.05 點，恒生科技指數重挫 1.86%，報 3,759.72 點。

中國「國家隊」國新控股在上周五發布公告，表示旗下國新投資公司當天增持中證國新央企科技類指數基金，中媒披露本周國新投資可能每天都會增持。

在中央匯金時隔八年再度出手增持四大國有銀行股票和 ETF 商品後，近期兩大保險機構首度聯手，建立規模達到人民幣 500 億元的私募證券投資基金公司。如今國新控股也公開發聲，增持央企科技類指數基金。

《中國證券報》披露，本周國新可能每天都會增持。

業界人士認為，開弓沒有回頭箭，後續還會有更多機構出手，以提振投資人信心。

中國政法大學資本金融研究院院長劉紀鵬表示，國新投資增持，說明在落實 7 月 24 日中央政治局會議的背景下，央企一次又一次地力圖撬動大盤，恢復投資人的信心。

中國國新成立於 2010 年 12 月 22 日，為國有資本運營公司，是國務院國資委監管的中央企業之一。截至 2022 年底，資產總額接近 8,600 億元，去年淨利潤近 240 億元。

此外，潘功勝周一在《人民日報》撰文指出，要穩妥化解重點區域和重點機構的金融風險。目前中國的金融風險總體可控，金融機構經營整體穩健，金融市場平穩運行，高風險金融機構無論是數量還是資產規模，佔金融系統的比率都很小。

他表示，將更好地履行中央銀行最後貸款人的職能，配合有關部門和少數高風險機構相對集中的省份，制定中小銀行改革化險方案，進一步壓降高風險機構數量和風險水準，多渠道補充資本。

