碳權交易開放在即 專家：開放國際自願性機構是碳權經營重要關鍵

碳權交易將在 12 月 22 日正式啟動碳權交易，外界關心台灣不是聯合國成員，該如何經營碳權與碳交易。台灣碳交易之父李堅明點出，開放國際自願性機構非常重要。

李堅明指出，碳權有兩種型態。首先是屬於政府核發，也就是政府會設定目標，強制性規定企業的碳排標準。第二種則是碳信用額 (carbon credit)，只要企業有做減碳投資、合作，就可以申請碳信用額。

李堅明說明，企業幾種機管道可以申請碳信用額認證。第一種是向聯合國申請，不過李堅明坦言，這條管道對台灣企業而言不太容易。第二種則是來自國際自願性機構，李堅明舉例，透過碳權交易所即將開放的 Gold Standard 黃金標準即可申請。李堅銘強調，由於台灣不是聯合國成員，因此開放國際自願性機構非常重要。

李堅明提到台灣 CCPI 不佳，2024 年全球排名 61 屬於後段班，相較於 2023 年更退步了 4 名。李堅明認為，溫室氣體排放及再生能源發展落後排名國家很多，是造成 CCPI 不佳的主因，可能進一步影響台灣國際形象及競爭力。因此，李堅明提到政府與企業都應訂定符合 1.5 度 C 的路徑目標，台灣目前的 NDC 目標為 24%，2030 年應至少提高至 40%。

李堅明也為近期登場 COP28 氣候大會提出觀察心得，他認為雄心、韌性以及完整性是 COP28 三個主要關鍵字。同時也點出加速能源轉型勢在必行，包括發展綠電、電動車、儲能以及節能，特別是綠電三倍與能效最重要。其他如金融轉型、加速發展碳移除技術 (CDR) 等，都是可以努力的目標。