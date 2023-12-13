碧桂園深夜公告！楊惠妍等高層年薪主動降至人民幣12萬

中國碧桂園控股 (02007-HK) 在周二（12 日）晚間發布公告，表示結合行業和公司實際經營需要，執行董事楊惠妍、莫斌、楊子瑩及非執行董事陳翀主動提出降薪請求，四人年薪均降至人民幣（下同）12 萬元。

據《第一財經》報導，楊惠妍為碧桂園現任董事局主席，莫斌是集團總裁，二人調薪前年薪分別為 37 萬和 300 萬元。值得一提的是，除了楊惠妍，此番主動降薪的楊子瑩及陳翀，均為碧桂園創始人楊國強家族成員，楊子瑩是楊惠妍的妹妹，陳翀是楊惠妍的丈夫。

四名董事調整後的年薪全部降至 12 萬元，即月薪 1 萬元。國家統計局的數據顯示，去年全國城鎮非私營單位就業人員年平均工資為 114,029 元，廣東省城鎮非私營單位就業人員平均工資為 124,916 元。換句話說，四名董事的薪資基本向社會平均工資看齊。

這並非碧桂園高層首次降薪。近兩年碧桂園多次調整高層薪酬，至 2023 年高層薪酬較 2021 年驟降 86%，這些高層包括公司總部副總裁、職能中心總經理及以上高層、區域總裁。



碧桂園還在 12 月 5 日傳出組織架構大調整的消息。



網傳碧桂園把 14 個區域公司合併成七個新區域：河北、北京併為華北區域；山東、蘇北併為魯蘇區域；西北、陝西併為中西區域；安徽、浙江併為浙皖區域；江西、福建併為贛閩區域；雲南、四川併為川滇區域；廣西、江中併為江中區域。



接近碧桂園人士證實傳聞屬實。該人士說，在當前行業形勢下，調整旨在進一步提升組織與業務的適配度，推動管理扁平高效，可用資源協同互補，優秀人才人盡其能，全力實現「保交屋」目標。



碧桂園官方公眾號 12 月 8 日發布的月度經營會議文章也顯示，公司行政費用開銷大幅降低近 60%。「全集團行政費用開銷均按歸零原則，非必要不支出，剛性支出通過整合集約等方式儘量縮減，2023 年比 2021 年大幅降低近 60%」。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，儘管碧桂園目前仍面臨一些問題，但碧桂園在過去幾年已經「踩過剎車」，實際上風險可控。

與此同時，政府陸續提出一系列新政策，有助於提振全行業信心，如果銷售端回暖，債務問題化解就具有更好的基礎。

嚴躍進認為，要真正化解碧桂園的問題，仍需要全面提振銷售業績，積極推進銷售工作。