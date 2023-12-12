合晶和長榮大漲告訴我們的事？面板洋華和友輝續強機會大嗎？

合晶 (6182-TW) 大漲透露的訊息在技術面，葛蘭畢八大法則用來篩選長線多空仍然非常好用，用同樣方式，不僅可以從今年 7 月就篩選出長線多頭機會股，像長榮 (2603-TW)、新興(2605-TW)、台驊投控(2636-TW)、中航(2612-TW)、裕民(2606-TW) 都是從 2021 年 7 月的高檔開始滑落掉入空頭循環，在走了接近 2 年不斷反彈又創新低的空頭循環之後，總算股價不再破底，並突破多方觀察的 200 日線分水嶺，開始走低位階的盤整。

合晶我們可以發現，是從 2021 年 12 月的高檔開始回檔進入到空頭循環，歷經接近 1 年半左右的空頭，在 2023 年 3 月首次站上 200 日線，接著就是超過半年以上的低位階盤整震盪，股價有漲有跌，但並沒有大漲到，以技術面分析，跟海運股其實如出一轍。

至於在產業面透露的訊息則是，經過環球晶 (6488-TW) 和中美晶 (5483-TW) 早在 11 月就領先創波段新高，並成功帶動合晶在今天也正式創波段新高，整個晶圓產業的多頭還在延續。甚至更廣泛的產業群聚比如光學股、面板股也出現強勢的訊號，大立光 (3008-TW) 今天小漲 1.5% 也有望將創波段新高，亞光 (3019-TW)、玉晶光(3406-TW) 技術面目前也是低位階的盤整今天皆收紅。

面板股今天強勢焦點是友輝 (4933-TW) 和洋華 (3622-TW) 皆攻上漲停板鎖住，而且友輝漲停突破 10 月中的高點，洋華則是漲停突破 9/4 和 9/15 兩個壓力高點，兩檔漲停皆突破關鍵壓力，續強機會大。

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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