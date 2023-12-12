競國整體稼動率維持60% 全年營收可望站穩60億元

上市 PCB 廠商競國 (6108-TW) 在下半的景氣動能挹注不足之下，台灣、昆山及泰國廠在第四季的產能利用率估全部維持在 60%，目前推估 2023 年全年營收 60 億元，將較 2022 年下滑約 13%，但全年可望維持盈餘 。

競國 2023 年 11 月營收 55.36 億元，年減 14.45%，目前估 11 月及 12 月營收都維持在 5 億元的水準，2023 年全年估營收爲 60 億元。

競國目前分為台灣、大陸昆山及泰國三地廠區。目前的各廠產能爲台灣與昆山廠的 60%，設計月產能 105 萬平方呎的泰國廠目前維持 60% 的產能利用率；而台灣樹林廠主要生產 SMD LED 封裝板占 30%，NB Cam 模組板 10-15%；昆山廠生產記憶體組板爲主占 30%，泰國廠以生產電源供應器用、汽車板及家電用板爲主。

競國指出，今年並沒有進行擴充產能的計畫提出，2023 年資本支出維持與去年相同的 3 億元水準，主要用於設備的汰舊換新增進生產效率。

競國 2023 年前三季營收 45.36 億元，稅後純益 1.01 億元，年增 41.58%，每股純益 0.63 元。

已在泰國經營 PCB 廠 13 年的競國，已完成對泰國競億廠現金增資 4 億泰銖，目的在強化財務結構增進競爭力。