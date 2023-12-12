彰化銀行首度獲列道瓊世界指數 開創永續發展新篇章

全球最具權威之道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Indices, DJSI) 於北美東部時間 2023 年 12 月 8 日公布最新評選結果，彰化銀行首度入選「世界指數」(DJSI World) 成分股，於全球約 2500 家積極實踐永續的企業中脫穎而出，肯定彰銀推動永續發展成果居世界領先地位。

道瓊永續指數採用 S&P Global 開發之企業永續評鑑方法 (Corporate Sustainability Assessment, CSA)，為針對治理與經濟、社會及環境三面向均衡評比工具，忠實呈現世界發展趨勢與企業永續成效，成為全球投資人首要關注之投資策略參考。彰銀近年自主參加 S&P Global CSA 評比，於永續多元面向皆投入資源與心力耕耘，分析今年 CSA 評比得分情形，彰銀以「勞動實踐指標」(Labor Practice Indicators)、「顧客關係管理」(Customer Relationship Management) 及「隱私權保護」(Privacy Protection) 取得最高分，另於「溫室氣體排放」(Emissions)、「商業倫理」( Business Ethics) 及「重大性評估」(Materiality) 相較產業最佳分數已達成 95%，可看出彰銀於 ESG 各面向著力皆具成效。

彰銀在凌忠嫄董事長及周朝崇總經理帶領下，不只 2023 年經營表現有望創下歷年新高，對外 ESG 表現亦獲獎連連，除獲國家發展委員會國家永續發展獎肯定外，於國家品牌玉山獎勇奪 11 項大獎，內容涵蓋企業體制、領導人特質、品牌形象及產品服務，並取得全國雙首獎最高殊榮；本次彰銀獲選列入 DJSI 成分股，顯示其在 ESG 各方面的精進作為已達到國際標準與期待。彰銀凌董事長表示，世界永續並非一蹴可幾，本次入選是肯定亦是挑戰，彰銀未來將持續以「科學減碳、責任投資、盡職授信、普惠金融」四大永續願景，發揮金融影響力，推行永續計畫實踐責任金融、公司治理、社會共融與環境永續。

彰銀近期獲獎情形