市場靜待明日FOMC會議!iPhone設計總監將離職，蘋果面臨領導層改組?!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 45 分)

■道瓊指數：下跌 -30，跌幅 -0.08% 至 36613。

■那斯達克 100 指數：下跌 -34.50，跌幅 -0.21% 至 16274.25。

■標普 500 指數：下跌 -5.50，跌幅 -0.12% 至 4654.75。

【今日總經數據】美國 11 月 就業數據超預期強勁，市場增強經濟軟著陸的信心，10 年期美債殖利率升至 4.23%，上週五終場美股四大指數全面上揚。市場靜待明日 FOMC 會議。

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二、美股盤前關注重點

1. 美國 11 月非農就業超預期，失業率意外回落：美國 11 月非農就業人數成長 19.9 萬人，高於市場預期的 18.5 萬人，也高於上個月的 15 萬人。11 月就業加速成長主要反映 UAW 和電影業結束罷工，就業人口回升。以產業來看，健康照護業成長 9.3 萬人，政府單位成長 4.9 萬人，主要貢獻 75% 的成長，11 月勞動力大增，使失業率意外降至 3.7%，低於市場預期的 3.9%。薪資方面，平均時薪月增率自 0.2% 升至 0.4%，高於市場預期的 0.3%，年增率持平於 4%，符合市場預期。

總體來看，美國 11 月就業成長及新增增長皆高於預期，失業率也意外下滑，但數據並沒有強到改變聯準會升息循環的論述。多項數據顯示美國就業數據正在持續將溫，但不至於若到引發衰退的程度，經濟有望保持適度擴張。

2. 美國 12 月消費者信心大幅回溫，短期通膨預期大幅回落：美國 12 月密大消費者信心升至 69.4，高於市場預期的 62。現況指數升至 74，預期指數升至 66.4。調查中心主任 Joanne Hsu 表示，與過去幾個月相比，消費者對經濟更有信心，有可能對支出有所支撐。密大對未來一年通膨預期降至 3.1%，創 2021 年 3 月以來低，長期 5~10 年通膨預期降至 2.8%，回到 2022 年 9 月以來低點。

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3. iPhone 和 Apple Watch 設計總監將離職：據彭博社報導，據關鍵人士透露，任職於蘋果 20 年，曾參與多項開發專案的副總裁 Steve Hotelling 即將退休，今日再傳出 iPhone 和 Apple Watch 的設計總監 Tang Tan 將於明年 2 月離職。

目前擔任蘋果產品設計主管的 Tang Tan 離任後，Tan 的副手、iPhone 產品設計主管 Richard Dinh 將直接與硬體工程副總裁 John Ternus 匯報，Mac 團隊的硬體工程主管 Kate Bergeron 將接手 Apple Watch 的設計工作。(參考資料：豐雲學堂美股盤前資訊)