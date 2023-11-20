主張改用美元、關閉央行 Javier Milei當選阿根廷總統

自由主義者 Javier Milei 周日 (19 日) 贏得阿根廷總統寶座，他承諾進行徹底的改組，以解決數十年來的政策管理不善問題，但他提出的想法激進而大膽，也帶來外界的疑慮。

據官方選舉機構稱，周日決選後，99% 的選票已清點完畢，Milei 獲得 56% 的選票，擊敗現任經濟部長 Sergio Massa 的 44% 選票。他獲勝的票數出人意料，Massa 在結果公布前就承認了失利。

Milei 在周日晚間向阿根廷人發表講話時表示，他的勝利標誌著「阿根廷重建」的開始。

「今天阿根廷的衰落開始結束，」他說。 「今天，無所不在的國家的貧困模式結束了，這種模式只會讓一部分人受益，而大多數人卻受苦。」

在首都布宜諾斯艾利斯，隨著搖滾音樂的響起，數百名 Milei 的支持者鳴響喇叭、燃放煙火，並高唱他反對政治精英的流行歌曲「讓他們所有人滾蛋！」 。

Milei 主要的競選承諾包括放棄披索改用美元和關閉央行，同時大幅削減公共支出，試圖讓這個擁有 4600 萬人口的國家擺脫困境。

然而，Milei 的休克療法也會使阿根廷走上了一條充滿不確定性的道路，一些經濟學家警告，在國際儲備耗盡之際，將價值 6220 億美元的經濟美元化，可能會讓這個南美國家陷入另一輪惡性通貨膨脹。同時，IMF 官員呼籲下一屆政府迅速重啟經濟，並強調沒有時間採取漸進的政策。

阿根廷上周公布了最新的 10 月通膨數據，年增幅度超過 140%，創下 32 年新高。

Milei 將於 12 月 10 日上任。