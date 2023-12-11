金價失守2000美元關卡 投資人對聯準會年初降息預期減弱

現貨黃金在周一 (11 日) 亞洲交易盤中下跌，失守 2000 美元關鍵心理關卡，由於上周五公布的市場勞動力數據強勁，使交易員重新考慮聯準會將在 2024 年初開始降息的押注。

與上周一亞洲開市後，金價現貨迅速升至歷史新高近 2150 美元相較，本周亞市開盤後卻持續下挫，很快失守每盎司 2000 美元心理價位。

至下午 14:05，現貨黃金價格徘徊在 1997 美元附近，2 月到期的黃金期貨下跌約 0.1%，至每盎司 2012.75 美元。這兩種工具的交易價格，比上周創下的歷史高點低約 150 美元。

聯準會本周將召開利率會議，人們普遍預期聯準會將維持利率不變，對黃金也持謹慎態度。

美國勞工統計局上周五公布，11 月份非農就業人數增加 19.9 萬人，高於經濟專家預期的 18.5 萬人及前值 15 萬人，使得市場大幅下調了最早於 2024 年 3 月降息的預期，並引發金價大跌，由 2020 美元上方快速滑落。

數據公布後，風險偏好也有所改善，因為這表明美國經濟有足夠的實力實現「軟著陸」。 黃金價格下跌，而股市上漲。

除聯準會外，英國央行、歐洲央行和瑞士央行也將於本周做出利率決定，這三家銀行都可能發出長期較高利率的訊號。

較高的利率推高了投資黃金的機會成本，從而壓低了金價，因為黃金不提供任何收益。