中共中央政治局定調 釋出三大信號

中共中央在上周五（8 日）召開政治局會議，分析明年經濟工作，表示明年要堅持穩中求進，積極的財政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。

穩中求進、以進促穩

中央政治局指示，明年要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，強化宏觀政策逆周期和跨周期調節。

川財證券認為，穩中求進是明年經濟發展的主基調，「穩增長」仍是明年的工作重點，預估明年國內生產毛額（GDP）仍能實現約 5% 的成長率。

中信證券首席經濟學家明明表示，政治局強調「穩中求進、以進促穩」，提高了「進」的重要性，代表明年的政策組合會更加積極。在明年全球經濟下行壓力較大、中國房地產市場偏弱運行的情況下，政府需要進一步增強宏觀政策的逆周期和跨周期調節力道。

對於本次政治局傳達出的政策基調，關鍵在於如何理解「先立後破」。華西證券認為，先立後破有兩大內涵：

其一 「先立後破」與「穩中求進」的工作總基調相承接，也就是政府官員要循序漸進、穩扎穩打推進工作；

其二「先立後破」可能是對政策運行的校準，2021 年 7 月政治局會議在涉及「運動式減碳」時曾提到「先立後破」。當前房地產等領域均面臨重大轉型，政府如何妥善處理「破」與「立」的關係至關重要。

財政與貨幣政策

在「穩中求進、以進促穩、先立後破」大方向下，財政、貨幣政策基調總體溫和，更加強調「適度」。政治局指出：「積極的財政政策要『適度』加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活『適度』、精準有效」。

根據華西證券的判斷：

財政方面，明年赤字率可能會略低於今年的 3.8%，估計在 3.5% 左右，赤字規模約人民幣 4.7 兆元，新增地方政府專項債規模約 4.2 兆元。

貨幣方面，推估有 0.5%-0.75% 的降準空間，央行可能會在春節前操作一次。此外，政府官員可能會讓政策利率（OMO 和 MLF）保持穩定或降息 10 基點左右。

中信建投說，「穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效」，貨幣政策由以前的「精準有力」改為「精準有效」，可能指向要更多盤活被低效佔用的金融資源，提高資金使用效率。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，在 2024 年物價仍可能低位運行的前景下，「靈活適度」意味著眼於提振內需，支持地方債務風險化解，央行可能分別再降息和降準一次，且上半年出手的機率較高。

擴大內需

政治局指出，要著力擴大國內需求，形成消費和投資相互促進的良性循環。要深化重點領域改革，為高品質發展持續注入強大動力。要持續有效防範化解重點領域風險，堅決守住不發生系統性風險的底線。要堅持不懈抓好「三農」工作，推動城鄉融合、區域協調發展。要堅持盡力而為、量力而行，切實保障和改善民生。

五礦證券表示，需求不足仍是中國經濟的核心矛盾。去年中國經濟的主要動力是投資，今年中國經濟的主要動力是消費，明年則需消費和投資循環促進，更注重需求端協同發力。

川財證券則說，消費是經濟成長的穩定器和壓艙石，也是國內大循環的關鍵環節和重要引擎，而投資恰恰又是讓居民敢於消費的關鍵。當前國內儲蓄率居高不下，部分原因來自居民對未來不確定性感到擔憂，政府要積極主動投資，推動經濟成長，讓居民敢消費，而消費回暖也能為投資人帶來正面影響，形成良性循環。