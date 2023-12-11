楊惠妍：家族會砸鍋賣鐵支持碧桂園 明年交屋量估超過40萬套

中國碧桂園集團 (02007-HK) 在上周五（8 日）召開月度管理會議，董事局主席楊惠妍表示，未來 12 個月交屋會進入深水區，明年交屋量預估超過 40 萬套，且家族會砸鍋賣鐵支持碧桂園。

據《中國基金報》報導，楊惠妍說，未來 12 個月的主要有三項工作：保交屋、保經營及保信用。楊惠妍坦言，未來 12 個月交屋會進入深水區，明年交屋量預估超過 40 萬套，數量仍然龐大。

楊惠妍說：「保交付是非常艱難、但也非常重要的一項工作，希望大家嚴陣以待，高度重視，做好前置規劃。」

碧桂園總裁莫斌也在會上表示，保交屋和安全品質是碧桂園的底線，這也是企業生存的底線。

碧桂園發布的統計數據顯示，今年前 11 個月累計交房約 50 萬套，累計交付面積 6,043 萬平方公尺，涵蓋 31 個省，240 做城市。交屋量再次穩居行業第一，其中山東、山西、江蘇、安徽、廣西部分建案提前交屋。

碧桂園說，推進了多項自救措施，今年來集團盡最大努力削減行政費用開銷，總額較 2021 年大幅降低近 60%。

此外，楊惠妍家族全力為公司提供資金支持，上市至今已透過借款、增持股票、購買債券、以股代息等方式合計支持總額約 410 億港元，且從未減持股票。

楊惠妍說：「家族肯定會砸鍋賣鐵支持公司的，公司會努力探索出一條儘快恢復正常經營的有效路徑。」