〈能源盤後〉俄沙言論相挺 油價周五收高 但仍連7周下跌 創2018年來最長周跌勢

國際油價周五 (8 日) 上漲，但仍為連續第七周收低，創 2018 年以來周線最長跌勢。

一些分析師將周五的上漲歸因於俄羅斯和沙烏地阿拉伯的支持性言論，但本周油價仍下跌，係因交易員對主要石油生產國的減產舉措不為所動。

能源商品價格

1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.89 美元或 2.7%，收每桶 71.23 美元。

本周近月 WTI 原油期貨價格仍下跌 3.8%，為連續第七周下跌，根據道瓊市場數據，此為 2018 年來最漫長的周線跌勢。

2 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.42 美元或 1.9%，報每桶 75.47 美元，但本周仍下跌近 3.9%。

1 月交割的汽油期貨價格上漲 2.4%，收每加侖 2.0498 美元，本周下跌 3.4%。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 1.3%，收每加侖 2.581 美元，本周下跌 3%。

1 月交割的天然氣期貨價格下跌近 0.2%，收每百萬 Btu 2.581 美元，本周下跌 8.3%。

市場驅動力

油價在 11 月 30 日 OPEC+ 會議過後一直大幅走跌，係因 OPEC + 明年第一季額外減產屬自願性質令交易商感到失望，並質疑成員國是否會遵守。

OPEC + 產油國同意明年第一季自願削減對市場的供應量達 220 萬桶 / 日，其中包含外界已普遍預期的沙烏地阿拉伯自願減產的 100 萬桶 / 日，以及俄羅斯減少的出口量 30 萬桶 / 日。

SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 報告提道，俄羅斯領導人普丁 (Vladimir Putin) 與沙烏地阿拉伯王儲 Mohammed bin Salman 會面後，油價出現反彈。

該會議強調持續穩定全球石油市場和管理生產水準的舉措，一些人將周五油價的上漲歸功於俄羅斯和沙烏地阿拉伯的言論支持。

普丁與沙烏地阿拉伯王儲周四發布聯合聲明，稱在能源領域，雙方均密切合作，且 OPEC + 國家為增強全球石油市場穩定所做的努力很成功。該聲明強調繼續這種合作的重要性，以及所有參與國必須以「符合生產者和消費者利益並支持全球經濟成長」的方式遵守 OPEC + 協議。

周線跌勢

WTI 和 Brent 原油本周收低近 4%，且創連續第七周下跌，為 2018 年以來最近月原油期貨價格周線連續下滑最長跌勢。

Leverage Shares 高級研究分析師 Violeta Todorova 表示，WTI 原油自 9 月高點以來已下跌超過 20%，因為美國產量創紀錄，令市場對未來全球需求感到擔憂。「在評級機構穆迪將中國評級從穩定下調至負面後，大眾對全球經濟成長放緩和中國經濟健康狀況的擔憂日益加劇。」

然而，美國周五公布了樂觀的經濟數據，11 月新增就業人數增加 19.9 萬人，相比之下，《華爾街日報》調查的經濟學家預測增加 19 萬人。

Todorova 表示，儘管 OPEC+ 宣布 2024 年第一季度自願減產 220 萬桶 / 日，但交易員擔心減產是自願而非強制，成員國恐無法真正落實。此外，美國創紀錄的石油產量和出口量接近 600 萬桶 / 日，也「否定」了 OPEC+ 影響原油價格的能力。

S&P Global Commodity Insights 周五報告指出，OPEC+ 11 月原油產量下降 11 萬桶 / 日，達 4260 萬桶 / 日。OPEC 最大產油國沙烏地阿拉伯將 11 月產量浮動在 900 萬桶 / 日，符合其「較 6 月產量水準自願減產 100 萬桶 / 日」的承諾。

美國能源部周五宣布徵集多達 300 萬桶石油，以便 3 月時交付作為戰略石油儲備 (SPR)，為能源部去年釋出 SPR 後，努力回補緊急石油儲備的一部分舉措。能源部表示，已以每桶均價 75 美元的價格購入近 900 萬桶 SPR。

石油交易商也密切關注委內瑞拉上周核准的公投進展，該公投要求對圭亞那一塊富含石油的土地宣稱主權。