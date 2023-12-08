〈能源盤後〉油價連跌6日 創2月以來最長跌勢 WTI仍困守70美元以下

國際油價周四 (7 日) 連續第六天下跌，再次創下 6 月以來的最低點，美國基準 WTI 原油期貨價格仍守在每桶 70 美元以下。

能源商品價格

1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 4 美分或不到 0.1%，收每桶 69.34 美元。

2 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 25 美分或 0.3%，報每桶 74.05 美元。

根據道瓊市場數據，Brent 原油和 WTI 原油已連跌 6 個交易日，創下自 2 月以來最長跌勢。

1 月交割的汽油期貨價格下跌 1.4%，收每加侖 2 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.1%，收每加侖 2.55 美元。

1 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.6%，收每百萬 Btu 2.59 美元。

市場驅動力

油價在 11 月 30 日 OPEC+ 會議過後一直大幅走跌，係因 OPEC + 明年第一季額外減產屬自願性質令交易商感到失望，並質疑成員國是否會遵守。

瑞訊銀行高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 報告指出，交易者的動能和成交量下降，加劇了原油近期跌勢，而 OPEC + 最新宣布的減產以及沙烏地阿拉伯威脅獨自減產的舉措將延續至第一季之後，市場卻完全沒聽到這些。

「更糟的是，當空頭看到投資者忽視供應削減和威脅時，他們更有信心加碼看空原油。」她寫道。

與此同時，對需求的擔憂繼續困擾著市場。

標準普爾全球商品洞察 (S&P Global Commodity Insights) 引述中國海關總署周四發布的數據稱，11 月中國原油進口量月減 10% 至 4 個月低點，達 1037 萬桶 / 日。

StoneX 堪薩斯城能源團隊周四報告指出，儘管中國進口量較上月下降，但 11 月的出口卻是 6 個月來首次增長，「這表明製造業正在復甦，全球經濟也有所復甦。」

石油交易商也密切關注委內瑞拉上周核准的公投進展，該公投要求對圭亞那一塊富含石油的土地宣稱主權。道瓊 OPIS 的全球能源分析主管 Tom Kloza 表示，委內瑞拉的事態發展迄今尚未對石油市場產生影響，但考慮到原油期貨和價格走勢「具有令人難以置信的季節性」——每年往往有 4 個交易週期，2024 年會發生什麼將很有趣。

Kloza 表示，其中一個週期往往將油價推升 40%，從初冬低點推升至 4 月峰值。「我的預感是，圭亞那的緊張局勢將讓原油價格不可避免的復甦，市場會看到油價快速上漲。」

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 認為，美國能源資訊局 (EIA) 周三發布的數據可能不像看起來那麼悲觀。

「毫無疑問，需求下降，但除非這種情況持續下去，否則全球供需平衡仍舊太緊繃。如果 OPEC + 堅持減產，且美國石油產量開始呈每周下降趨勢，我們仍應會面臨供給不及需求的短缺局勢。」

EIA 周三公布，上周汽油庫存增加 540 萬桶，而餾分油庫存增加 130 萬桶，導致原油價格下跌。石油產品庫存的增加抵銷了原油庫存意外下降 460 萬桶的影響。

與此同時，EIA 周四報告指出，上周 (12/1 止) 美國天然氣供應量減少 1170 億立方英呎。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周天然氣庫存減少 1050 億立方英呎。