鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估下修至3.16元，預估目標價為148元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台燿(6274-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.22元下修至3.16元，其中最高估值6.65元，最低估值3.02元，預估目標價為148元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6.65
|10.31
|13.4
|最低值
|3.02
|6.82
|7.87
|平均值
|3.61
|8.13
|10.05
|中位數
|3.16
|7.45
|8.93
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|16,520,000
|22,500,000
|26,598,460
|最低值
|15,862,000
|17,918,000
|19,538,000
|平均值
|16,075,010
|20,349,070
|22,499,290
|中位數
|15,981,000
|20,355,000
|20,954,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.69
|7.01
|6.67
|6.92
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|18,472,128
|21,132,040
|18,046,852
|17,527,071
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6274/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。