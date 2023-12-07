鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估下修至3.16元，預估目標價為148元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台燿(6274-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.22元下修至3.16元，其中最高估值6.65元，最低估值3.02元，預估目標價為148元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 6.65 10.31 13.4
最低值 3.02 6.82 7.87
平均值 3.61 8.13 10.05
中位數 3.16 7.45 8.93

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 16,520,000 22,500,000 26,598,460
最低值 15,862,000 17,918,000 19,538,000
平均值 16,075,010 20,349,070 22,499,290
中位數 15,981,000 20,355,000 20,954,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 4.69 7.01 6.67 6.92
營業收入
(單位：新台幣千元)		 18,472,128 21,132,040 18,046,852 17,527,071

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6274/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞