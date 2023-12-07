鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估上修至13.7元，預估目標價為555元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對群聯(8299-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.55元上修至13.7元，其中最高估值17.51元，最低估值8.91元，預估目標價為555元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|17.51
|37.77
|49.96
|最低值
|8.91
|17.9
|27.3
|平均值
|13.8
|29.25
|39.63
|中位數
|13.7
|31.26
|40.34
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|48,235,000
|72,620,270
|83,754,130
|最低值
|45,482,660
|56,428,940
|67,320,030
|平均值
|47,480,730
|64,487,470
|74,956,260
|中位數
|47,641,930
|64,817,700
|75,140,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|27.71
|41.34
|44.14
|23.05
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|60,256,142
|62,557,192
|48,496,522
|44,693,441
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。