AI伺服器需求急 台燿11月營收15.74億創18個月新高

銅箔基板 (CCL) 廠下半年旺季即將結束，但包括台燿 (6274-TW) 及騰輝 - KY(6672-TW) 今 (5) 日公布的 11 月營收都較 10 月回升，台燿 11 月營收 15.74 億元，並創 18 個月來新高，月增 11.99%，年增 6.89%，台燿推估爲 AI 伺服器出貨量增加，而騰輝則指出，近期以巴突發戰爭影響，來自軍工防衛系統急單突增。

台燿 11 月營收 15.74 億元，並創 18 個月來新高，月增 11.99%，年增 6.89%，2023 年 11 月營收 145.68 億元，年減 14.95%。

台燿 2023 年第三季稅後純益 3.69 億元，勝過上半年獲利總和，單季每股賺 1.36 元，前三季稅後純益 4.31 億元，年減 55.62%，每股純益 1.6 元。

而騰輝 - KY 在 2023 年 11 月營收爲 3.75 億元，月增 2.68%，年減 14.22%，2023 年 11 月營收爲 43.8 億元，年減 15.99%。

騰輝 - KY 指出，受到近期以巴突發戰爭影響，軍工防衛系統急單突增，在各國軍工航天大幅投入情形下，公司生產的高信賴度聚醯亞胺 (PI) 基板需求陡然提升。加上半導體測試的需求增加，高速 / 低損耗材料以及 IC 封裝基板的老化與探針板終端應用等高階材料，產品佈局發酵，訂單成長，帶動營運逐步緩和增溫。

騰輝 - KY 指出，近來傳統歐洲車廠為了搶食龐大電動車市場，在推出新車種及大幅調降現有電動車型號價格上, 雙管齊下，對於公司耕耘車用領域多年的高階車用頭燈材料訂單帶來增幅，並持續擴展在散熱金屬基板上的領先地位，提高車頭燈市場滲透率外，非照明類散熱應用、超高頻雷達應用等認證專案均積極拓展外，也仍持續在其他技術及應用上推進

騰輝 - KY 指出，近期在特殊材料開發上也有斬獲，如特殊薄膜電容絕緣，鋰電池過載保護，低軌道衛星高頻基板，5G/6G 應用的半導體測試材料，部分材料並且取得了先進封裝製程材料認可即將量產、AI 服務器相關大電流電源供應器散熱開發上迭有斬獲。