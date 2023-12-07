鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)EPS預估上修至13.5元，預估目標價為415元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對奇鋐(3017-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.5元上修至13.5元，其中最高估值13.94元，最低估值13.12元，預估目標價為415元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 13.94 18.99 24.95
最低值 13.12 15.23 17.2
平均值 13.54 17.5 21.52
中位數 13.5 17.57 21.97

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 59,503,000 73,690,000 86,224,000
最低值 58,960,000 65,390,000 71,141,000
平均值 59,211,200 70,161,870 80,101,820
中位數 59,181,600 70,035,610 81,521,140

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 11.78 8.21 5.42 2.71
營業收入
(單位：新台幣千元)		 56,016,554 47,332,739 39,665,534 36,534,445

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3017/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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