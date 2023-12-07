鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)EPS預估上修至13.5元，預估目標價為415元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對奇鋐(3017-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.5元上修至13.5元，其中最高估值13.94元，最低估值13.12元，預估目標價為415元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|13.94
|18.99
|24.95
|最低值
|13.12
|15.23
|17.2
|平均值
|13.54
|17.5
|21.52
|中位數
|13.5
|17.57
|21.97
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|59,503,000
|73,690,000
|86,224,000
|最低值
|58,960,000
|65,390,000
|71,141,000
|平均值
|59,211,200
|70,161,870
|80,101,820
|中位數
|59,181,600
|70,035,610
|81,521,140
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|11.78
|8.21
|5.42
|2.71
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|56,016,554
|47,332,739
|39,665,534
|36,534,445
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3017/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。