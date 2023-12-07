自行車廠明係越南設廠用地生變 預估量產時間將延後半年

自行車整車廠明係 (6804-TW) 原計畫赴越南投資 3.5 億元設立組裝廠的方案生變，因計畫投資項目未獲列爲擬設廠工業區內許可的項目，將先撤銷此一土地取得案，並另覓地租用或投資設廠，經此一變化，明係預估在越南的量產計畫將延後 6 個月到 2025 年第二季。

明係在越南的投資設立自行車組裝廠計畫，原規劃在越南平陽省新淵巿永新區的新加坡第二工業園第 320 號、321 號土地設廠，但在明係準備取得土地設廠同時，因越南環境法規的修正，造成該區排除自行車組裝業，也使明係不得不先放棄此一投資標的。

明係主管指出，明係在越南的投資及量產計畫不會因放棄，將尋覓其他包括適用的出出租廠房或另覓其他歡迎自行車事業生產的地區或工業區取得土地設廠。

明係主管指出，明係的越南投資團隊目前仍在越南設法解決設廠用地的問題，但因此一越南法令變化，預估在越南的生產計畫將由 2024 年年底，延後 6 個月到 2025 年第二季。

明係原計畫在 2024 年年底在越南開出第一期的年產 7-8 萬台自行車產能。此一越南設廠計畫，主要也是針對未來歐盟市場的未來成長性而規劃。

明係 2023 年前三季營收 26.49 億元，稅後純益爲 1.16 億元，每股純益爲 3.81 元。