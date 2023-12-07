IDC：生成式AI熱潮來襲 明年台灣AI平台市場規模年增達25.4%

研調機構 IDC 發布研究報告預估，在生成式 AI 帶動下，台灣人工智慧平台市場規模將從 2023 年的 6690 萬美元，成長到 2024 年的 8390 萬美元，年成長率高達 25.4%，並指出 2024 年台灣資通訊 (ICT) 市場需關注的五大科技趨勢。

首先 IDC 指出，生成式 AI 下一波技術發展將全面產業化，生成式 AI 技術應用場域從消費市場走向企業市場，尤其亞洲企業聚焦在產品設計、軟體開發、客戶互動、行銷公關及供應鏈管理。

隨著企業需求提升，AI 雲端平台將展開新一波的競爭，平台工具對微調 (fine-tuning) 以及索引增強生成 (RAG) 的支援能力，將直接影響企業的使用意願。IDC 預估，在生成式 AI 帶動下，台灣人工智慧平台 (AI Platform) 市場規模將從 2023 年 6690 萬美元，成長至 2024 年的 8390 萬美元，年成長達 25.4%。

第二大趨勢則是 AI 走向行動裝置，IDC 預期 2024 年將打開個人裝置市場，隨著生成式 AI、智慧辦公室及元宇宙市場興起，穿戴裝置個人化應用從家庭拓展至辦公場域，建立 IoT 裝置與系統設備的連接，透過分散式決策讓連接的裝置及系統能夠根據地端訊息做出即時的判斷和反應，大大降低對雲端連接的需求。

此外 AI PC 逐漸興起，IDC 指出這波成長將首先在商用市場爆發，預估在 2026 年底，會有 80% 用於商業用途的個人電腦，將搭載專為在地端運行 LLM 應用而設計的 AI 晶片，屆時可提高生產力、減少延遲、保護資料安全，並提升工作效率。

第三大趨勢為生成式 AI 將用於資安維運，藉此實現網路安全自主化。IDC 指出，2023 年生成式 AI 的崛起，推動資安自動化邁向跨控制領域，和跨跨技術範疇的網路安全自主化階段。預估 2026 年全球將有 30% 的大型企業透過自主安全營運相關投資，提高資安事件的修復、管理和應對效率。

IDC 認為第四大趨勢是雲端維運成本控管 (FinOps) 時代來臨，企業上雲焦點轉為價值導向。IDC 認為 FinOps 將成為企業營運的重要工具，協助企業用戶在上雲支出能有最佳化規劃。預期未來企業對於雲的消費與使用心態、習慣將逐漸改變，而提供諮詢服務和協助導入 FinOps 制度的雲端託管服務 (MSP) 業者，以及 SaaS 管理軟體服務商，將會是兩大 FinOps 生態體系中影響企業運用的關鍵。

最後則是下一代供應鏈碳管理的信任機制，IDC 指出碳排數據揭露逐漸從自願轉為強制，正考驗著供應鏈對碳排放的管理。IDC 調查目前全球近 60% 的企業，在永續發展成熟度中處於中期轉型階段，正積極尋求下一階段的永續發展計畫。

因此提高數據透明度與信任度成為重要目的，碳排管理將從單一產品與技術創新，進展到跨平台、流程整合創新，建立由數據驅動的數位業務平台，成為企業掌握碳排資訊的關鍵技術。IDC 預估 2027 年將有 40% 的 G2000 企業使用全方位的生態系統永續數據來進行決策。

IDC 台灣總經理江芳韻認為，無所不在的 AI(AI Everywhere) 將成為科技產業發展的轉捩點，未來企業將更關注 AI 技術投資以及 AI 驅動的產品與服務。