央行：Bank4.0、開拓長尾市場推動金融業數位創新

中央銀行副總裁朱美麗今 (7) 日出席財金公司 112 年度金融資訊系統年會專題演講時指出，金融業數位化已是不可逆的趨勢，Bank4.0 和開拓長尾市場 (深化普惠金融) 的思維，正帶動金融業邁向數位創新。

朱美麗指出，當前金融業正邁入 Bank4.0 金融服務無所不在的新時代，Bank4.0 所強調的是，未來客戶需要即時且主動的金融服務 (Banking)，而不是銀行 (Bank)，這並非意味銀行要消失，而是銀行要面臨數位轉型的挑戰，例如，需隨時隨地提供嵌入客戶日常生活、互動靈活的金融服務，據客戶的行為與情境主動給予客戶更好的消費或理財貼心建議或諮詢。

朱美麗認為，未來客戶將更有自主權選擇銀行的服務，「銀行的客戶」一詞或將被「客戶的銀行」所取代。

另一方面，開拓長尾 (Long Tail) 市場打破 80/20 法則，是金融體系持續發酵的議題；根據 80/20 法則，以往金融業的獲利主要來自 20% 有高額貢獻的客戶，另 80% 的小額、微眾的長尾市場則被忽略，朱美麗認為，若能開拓那 80% 無法取得傳統金融服務者，也會有積沙成塔的成果，成為獲利新興市場，並深化金融普惠。

Bank4.0 和開拓長尾市場 (深化普惠金融) 的思維，正帶動金融業邁向數位創新，而新思維的落實須借助行動裝置、雲端、大數據、人工智慧 (AI)、區塊鏈或分散式帳本技術 (DLT) 等技術的持續發展與應用，以重塑金融樣貌與生態、創新貨幣支付形式。