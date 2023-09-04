華固再砸13.22億元在台中重劃區購地 將儲備興建住宅

上市建商華固 (2548-TW) 今 (4) 日再以 13.22 億元在台中重劃區「單元 8」購入 1349.35 坪建地，換算每坪價格爲 98 萬元，這是華固第三季以來第二度在台中台中市重劃區內購置建地，這是華固近期購入的台中第三塊建地，華固總經理洪嘉昇說，今天此一新購入的台中基地將儲備興建住宅使用。

華固先前也看好 14 期重劃區的開發潛力，今年 6 月在總價 10.44 億元、每坪單價 72 萬元的區域新高價，搶下 14 期「美和段」1450.25 坪角地。今天再公告以每坪 98 萬元的價格在「單元 8」區域內，取得 1349.35 坪建地，購入總價爲 13.22 億元。

洪嘉昇說，由於雙北地區素地難覓，也因此華固轉向台中獵地，今天此一新購入台中基地，尚無確切推案時間表，將儲備爲興建住宅使用。

同時，華固在台中還有水湳經貿園區約 3000 坪的案子，預計 2024 年 6 月正式推案，總銷估約 100 億元

華固 2023 年上半年營收 63.19 億元，毛利率 37.71%，年增 5.62 個百分點，稅後純益 14.88 億元，年減 45.79%，每股純益 5.38 元。

進入下半年，華固建設將有總銷 39 億元「華固月河」、46 億元「華固樂富中心」等新案完工交屋，已全數完銷，預期交屋入帳後，下半年業績可望提升。