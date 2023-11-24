機器人理財資產規模逾75億元 金管會明年上半年修法納管

金管會研擬將機器人理財納入投顧管理法規，以增加監理強度。根據統計，目前資產規模最大銀行為國泰世華，投信則為復華投信，截至今年 9 月底止，16 家投信及銀行規模已超過新台幣 75 億元，金管會預計明年上半年完成修法。

金管會說明修法、納管規畫主要分為兩大方向，一、將自動化投資顧問服務重要原則，納入投顧管理法規，二、授權投信顧公會成立審查小組，但因涉及修法程序，須審慎評估。

截至第三季底止，已有 16 家業者開辦機器人理財業務，累計資產規模達 75.52 億元，較去年同期增加 16.32 億元，年增幅 27.57%，開辦近 4 年來成長逾 3 倍，累計客戶數共 17 萬 3072 人， 較去年同期增加 13340 人，年增幅 8.35%。

觀察國內機器人理財資產規模，金管會表示，規模前三大銀行分別為國泰世華銀行的 18.34 億元、第一銀行的 15.21 億元、永豐銀 7.37 億元，合計市占率達 53%。

投信業者方面，復華投信機器人理財資產規模目前有 2.44 億元，市占率 3.23%；野村投信 2.14 億元，市占率 2.83%；群益投信 0.22 億元，市占率 0.29%。

自動化投資顧問服務 (Robo-Advisor) 又稱為「機器人理財」，是指應用 AI 及大數據分析、演算法等技術，以自動化工具提供客戶投資理財建議的顧問服務，和客戶經由網路互動，全無或極少以人工進行。