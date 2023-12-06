Snap股價連漲9日 廣告趨勢可能是推力

Snapchat 母公司 Snap (SNAP-US) 股價連漲 9 日，有關廣告趨勢的爭論可能是原因之一。

S&P 500 周二 (5 日) 收低 0.06% 之際，Snap 上漲 2.10%，收每股 14.60 美元，今年迄今該股已漲逾 63%，即將創下 2020 年以來最棒的年度表現。然而，儘管今年迄今有如此發光發亮的表現，但根據 FactSet 調查，追蹤該股的分析師僅 15% 給予其股票「買進」評級。

傑富瑞 (Jefferies) 分析師 James Heaney 於 11 月 30 日將 Snap 股票評級自「持有」上調至「買進」，並將目標價從 12 美元上調至 16 美元，激勵該股當日上漲 6.6%，可能是近期該股上漲動力之一。

Heaney 對其「直接回應廣告」(DR) 廣告營收感到樂觀，這種廣告可促使用戶立即採取行動的廣告，例如看到某件商品後立即購買。

Heaney 當時表示，Snap 近期改善 DR 平台 (營收占比 70-75%) 應會持續讓廣告商業績更好，以及讓預算成長加速。

另外一點，Snap 也持續從 X 平台 (前身推特) 的問題中受益，因為隨著用戶跳槽，廣告營收可望流向 Snap。

再回頭看一些，該公司 10 月公布第三季營收高於預期，但以中東戰爭的不可預測性為由，拒絕提供第四季財測。