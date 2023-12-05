〈ESG狂潮〉宏全推動外籍移工來台平權工作 獲2023國家人才發展獎

食品飲料包材及填充廠宏全 (9939-TW) 前三季稅後純益 20.93 億元，年增 5.16%，每股純益達 7.27 元，宏全今 (5) 日並獲勞動部「2023 國家人才發展獎」，由宏全總經理曹宏宇代表受獎，此次宏全得獎的項目為傑出個案獎，得獎重點為宏全提供外籍移工來台工作各項福利措施，推動平權工作，獲得評審青睞。

宏全指出，宏全積極推動 ESG 永續行動，近期獲獎深獲外界肯定，已獲得台中市政府頒發友善中高齡績優企業 - 優等獎、幸福職場獎項最高榮譽 - 幸福洋溢獎、TCSA 頒發永續綜合績效優勝獎、永續報告金獎。

宏全總經理曹宏宇表示，每位移工來台都會安排一系列的培訓計畫，並承諾：「你給宏全三到五年的技術養成，宏全給你二十年的工作權。」目前在宏全的移工最長也有超過二十年的年資；也有在台工作多年，並返國升任技術幹部或管理階層，顯見宏全重視外籍移工的工作權利。

宏全指出，重視每位員工，台灣員工約有 1500 人，其中來自泰國、印尼、越南的海外移工則占約 2 成，宏全至海外遴選人才，至當地與移工面對面甄選員工，所有海外移工來台仲介費由宏全全額負擔，讓移工能全心投入工作；宏全設有員工餐廳，提供穆斯林餐、祈禱室供多元文化的員工使用、並提供地中海型宿舍，每間皆有獨立衛浴，宿舍附設健身房、KTV、撞球室、交誼廳等，讓員工以廠為家，宏全也定期安排關懷訪談，了解移工工作及生活狀況，針對各階段人才進行培訓，安排華語文教學專班、專業證照，提升移工語文及專業能力，使其更快融入工作。

宏全為能實現晉升留才，打破建制，移工與本地員工享有相同晉升調薪機制，有效留任優質人才，保障員工穩定就業權利。