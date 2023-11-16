〈王品30周年〉有望拿餐飲股三冠王 將辦國內首場大型尾牙席開破千桌

國內最大餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (16) 日宣布，12 月 14 日將在台北南港展覽館舉辦萬人大尾牙，預計席開 1100 桌創集團紀錄，也是國內今年第一場企業大型尾牙；而今年王品適逢創立 30 周年，在餐飲消費景氣回溫下，營收、每股獲利、市值可望達成台股餐飲類股「三冠王」，其中，營收有望首度突破 200 億元大關。

今年以來，隨著餐飲需求持續熱絡，王品前三季合併營收 168.2 億元，穩居觀光股營收王，由於展店和同店成長的持續帶動，王品預料，全年營收有望首度突破 200 億元。

而王品前三季每股純益 (EPS)13.55 元，法人則預估，全年可望挑戰賺逾 1.5 個股本，突破王品上市以來的紀錄，並挑戰餐飲股 EPS 冠軍。

另一方面，王品今年首度配發股票股利，股本擴增至 8.4 億元，在股價來到歷史高檔之際，市值衝破 200 億元，在餐飲股中居冠。

王品說明，今年是五年一次的大尾牙、又適逢集團 30 歲生日，因此，將於 12 月 14 日包下南港展覽館一館兩個樓層，舉辦國內今年第一場企業大型尾牙，預計席開 1100 桌，創集團新紀錄，會中將比照金鐘獎水準，邀請樂團告五人、玖壹壹等輪番開唱，另有兩組神秘嘉賓驚喜壓軸。

同時，王品規劃，在尾牙中發出超過 3000 個獎項，總計達千萬獎金，為創立以來最高。

王品今日歡慶滿 30 歲，邀請 30 組同年同日生的壽星在餐廳一起過生日，現場有專屬生日電子看板、慶生道具，並由王品集團招待 4 人同行免費用餐，消息一出名額立刻秒殺；王品董事長陳正輝同時也邀請全台 300 多家門店、上萬名同仁切蛋糕慶生。