鉅亨速報 - Factset 最新調查：華夏(1305-TW)目標價調降至27.35元，幅度約6.76%

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華夏(1305-TW)提出目標價估值：中位數由27.35元下修至27.35元，調降幅度6.76%。其中最高估值32元，最低估值20元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予華夏(1305-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立2位、保守悲觀0位。
華夏(1305-TW)今(10日)收盤價為22.35元。近5日股價上漲0.45%，相關塑膠工業近5日上漲0.37%，集中市場加權指數上漲1.06%，股價波動與大盤表現同步。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。