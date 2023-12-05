高股息ETF歲末大體檢！它最追漲抗跌

台股自 7 月底攀升至今年高點後，行情開始震盪起伏，不少高股息 ETF 卻展現極佳的追漲抗跌能力。其中，復華台灣科技優息 (00929) 表現格外優異，自 6 月 9 日上市以來至今，含息報酬率跑贏同期間的高股息 ETF，同時月月均是正報酬，勝率為高股息 ETF 之最！

今年人氣 ETF 一次看

國內 ETF 人氣高燒不退，總計 240 檔 ETF，至 11 月 24 日止，規模已超過 3.5 兆元，受益人數也衝破 800 萬人。其中，以復華台灣科技優息 (00929) 氣勢最強，上市至今不滿半年，規模已跨入千億元大關，受益人數也飛越 46 萬人，摘下今年全市場規模及受益人數成長雙冠王寶座。

國泰永續高股息 (00878) 則是居次，今年規模及受益人數分別成長 967 億元、385 萬人，均為全市場第二名。元大美債 20 年 (00679B) 緊追其後，規模及受益人數成長分別位居全市場第三名及第四名。

觀察今年受益人數成長前十大榜單，高股息 ETF 就有 5 檔，顯見其市場青睞程度，元大高股息 (0056)、國泰永續高股息(00878)、復華台灣科技優息(00929) 等 3 檔高股息 ETF，總計受益人數超過 260 萬人，佔據高股息 ETF 的 7 成江山。

新人氣王 00929 月月配追漲又耐震

00929 大受市場青睞主要有兩大關鍵，月月領息，以及績效表現佳，堪稱是高股息 ETF 中的資優生。上市至今總計配息 5 次，具備平準金機制且配息穩定，每次配息金額均維持 0.11 元，配息率約 7%~8%，高於 ETF 市場平均水準近日復華投信已公告 12 月預估配息金額，每單位仍將配發 0.11 元，最晚於 12 月 18 日買進或持有，即可參與本次配息。

除了月月領息之外，00929 上市以來至今，含息報酬率更是跑贏同期間的高股息 ETF。CMoney 資料顯示，00929 自 6 月 9 日掛牌以來，累計含息報酬率為 23.1%，為同期間的高股息 ETF 之冠；其次依序為凱基優選高股息 30(00915)的 22.7%，以及元大高股息 (0056) 的 17.1%。

追漲能力佳之外，00929 也很抗跌，今年 8 月及 10 月兩波修正期間，多數高股息 ETF 含息報酬率為負數之際，00929 依然逆勢揚帆，繳出正報酬的佳績。8 月報酬率為 1.8%，位居高股息 ETF 第一名；10 月高股息 ETF 報酬率幾乎全盤皆墨之下，00929 也有 1%，是當月唯一兩檔正報酬的高股息 ETF。

分析 00929 追漲抗跌優異原因，主要是該檔 ETF 主要聚焦獲利穩定的科技股，具備極佳的上漲潛力；同時以五大基本面嚴格篩選獲利佳、配息優的電子科技股，並且剔除股利與股價不穩定、暴衝及漲多的個股，才能夠力抗波動。

AI 需求持續暢旺 優先聚焦獲利穩定科技股

隨著美國聯準會升息近尾聲，台股上市公司獲利持續回升，復華台灣科技優息的經理人許忠成指出，2023 年已連三季上升，第三季季比為 24%、年比也縮減至 - 18.9%，顯示台灣的景氣已從谷底翻身；下半年國發會的景氣燈號雖仍以藍燈居多，但信號分數已逐漸向上且曾於 9 月出現黃藍燈訊號，代表目前台灣景氣有可能進入復甦期，有利於明年台股大盤走勢。

此外，今年在 AI 熱潮與需求的帶動下，科技類股表現亮麗，許忠成表示，今年因資料中心率先導入 AI 技術，使得 AI 伺服器相關廠商大幅受惠，如緯創、廣達等。展望明年，在 AI 技術應用層面持續擴張下，明年 PC 及手機需求將有機會上升，其中半導體業中的 IC 設計更是觀察重點，如近期傳出跨足 PC 晶片的輝達及高通。