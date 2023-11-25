比特幣漲到18個月新高 多因素助攻下 4萬美元在望

加密貨幣周五 (24 日) 普遍上漲，比特幣漲到 18 個月高點，在市場參與者熱切盼望和季節性趨勢的助長下，有機會叩關 4 萬美元。

過去 24 小時內，比特幣 (BTC) 上漲 3.5% 至 38300 美元以上，觸及 2022 年 5 月 5 日以來最高，擺脫本周稍早由幣安 (Binance) 執行長趙長鵬 (CZ) 因洗錢罪名下台並遭罰款所引發的賣壓。

加密借貸銀行 Nexo 共同創辦人 Antoni Trenchev 說：「在比特幣突破 38000 美元以上，上攻到 4 萬美元只是時間早晚的事，問題在於，比特幣在 8 月 17 日之後不曾出現單日回跌雙位數，而我們是否需要看到這種健康的回檔。」

目前有多個因素支撐比特幣的漲勢，包括預期美國監管機關很快就會批准美國首檔比特幣 ETF，此舉預料將點燃投資人新一波熱情。美國聯準會 (Fed) 明年可能數度降息，則是另一個因素，這構成風險資產的支撐，也是讓標普 500 指數和道瓊工業指數最近上漲的力量。

分析師認為，比特幣供給吃緊和季節性因素也將提供助力。和股票一樣，比特幣每到年底通常會有比較好的表現，讓人期待能有進一步漲勢。

Trenchev 說：「對比特幣而言好消息是，70% 的鏈上供給已經休眠一年，這個新紀錄告訴我們，長期比特幣持有者的決心極為堅定，在價格進一步上漲之前，似乎很難有理由能讓他們動搖。比特幣正邁向連續第三個月月線上漲。比特幣也曾在 2015 年和 2016 年的 9 月到 11 月，那兩年的 12 月都延續漲勢。」

不只比特幣，其他較小的加密貨幣周五普遍上揚，以太幣 (ETH) 上漲 3.5% 至 2120 美元，Cardano(ADA 幣) 上揚 4%、Polygon(MATIC 幣) 漲 3%，狗狗幣 (DOGE) 漲 4%，柴犬幣 (SHIB) 漲 3%。