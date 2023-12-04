鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.36億美元，Gifto(GFT)24小時漲幅達14.1%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格41,652.27美元，24小時漲跌幅+5.57%；以太幣(ETH)現報價格2,252.27美元，24小時漲跌幅+4.09%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達20.36億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.45億美元；Terra Classic(LUNC)24小時成交量達5.24億美元。

24小時漲幅：Gifto(GFT)24小時漲幅14.1%；Ontology Gas(ONG)24小時漲幅3.39%；Arkham(ARKM)24小時漲幅3.6%。

24小時跌幅：Terra Classic(LUNC)24小時跌幅57.4%；SuperFarm(SUPER)24小時跌幅34.8%；LUNA(LUNA)24小時跌幅37.5%。

近一週漲幅：CTXC(CTXC)近一週漲幅22%；Measurable Data Token(MDT)近一週漲幅20.8%；LOKA(LOKA)近一週漲幅12.7%。

近一週跌幅：Terra Classic(LUNC)近一週跌幅97.2%；ORDI(ORDI)近一週跌幅94.3%；MIOTA(IOTA)近一週跌幅92.1%。

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