比特幣漲破40,000美元 去年4月以來首見

比特幣價格周一（4 日）盤中飆破 40,000 美元大關，為 2022 年 5 月以來首見，由於利率下調預期和指數股票型基金（ETF）的需求增加，帶動比特幣擴大漲勢。

台灣時間周一上午 6 時 35 分，比特幣價格報 40,099 美元，今年來漲幅達到 142%。比特幣上次衝上 40,000 美元，是在 TerraUSD 穩定幣崩潰之前。

目前比特幣的價格仍遠低於 2021 年 11 月創下的 69,000 美元歷史高點。迄今為止，它未能像支持者長期預測的那樣，在主流商業領域取得突破，大多數大型投資者和企業仍對比特幣持謹慎態度。

隨著通膨降溫，投資人愈來愈相信美國聯準會（Fed）不會再升息，並開始臆測明年央行官員調降利率的幅度。

數位貨幣產業也在等待貝萊德（ BlackRock）等公司申請美國首批現貨比特幣 ETF 的結果。彭博行業研究預料，美國證券交易委員會（SEC）將在明年 1 月前批准一批基金。

IG Australia Pty 市場分析師 Tony Sycamore 在報告中寫道：「SEC 批准 ETF 和 Fed 明年降息的樂觀氣氛持續支撐比特幣，技術線圖顯示 42,330 美元是下一個值得關注的價位。」

Blockstream 首席執行長 Adam Back 則在社交媒體上表示，相信比特幣在下一次減半之前，可能會達到 10 萬美元。Back 並認為，在看漲情況下，比特幣價格可能會達到 75 萬至 100 萬美元。