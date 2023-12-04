鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.48億美元，CTXC(CTXC)24小時漲幅達4.63%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格40,570.75美元，24小時漲跌幅+2.64%；以太幣(ETH)現報價格2,211.03美元，24小時漲跌幅+1.61%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達13.48億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.26億美元；Terra Classic(LUNC)24小時成交量達3.42億美元。

24小時漲幅：CTXC(CTXC)24小時漲幅4.63%；Frontier(FRONT)24小時漲幅5.21%；Hashflow(HFT)24小時漲幅3.68%。

24小時跌幅：Terra Classic(LUNC)24小時跌幅39.5%；LUNA(LUNA)24小時跌幅26.6%；SuperFarm(SUPER)24小時跌幅16.3%。

近一週漲幅：CTXC(CTXC)近一週漲幅22%；Measurable Data Token(MDT)近一週漲幅20.8%；LOKA(LOKA)近一週漲幅12.7%。

近一週跌幅：Terra Classic(LUNC)近一週跌幅97.2%；ORDI(ORDI)近一週跌幅94.3%；MIOTA(IOTA)近一週跌幅92.1%。

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