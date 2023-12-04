中國央行潘功勝談地方政府債務 必要時提供應急流動性支持

中國人民銀行（央行）總裁潘功勝近日表示，必要時會對債務負擔相對較重的地區提供應急流動性支持，並堅持黨中央對金融工作的集中統一領導，有效支持實體經濟穩定成長。

以下是新華社在上周六（2 日）登出的專訪全文：

堅持黨中央對金融工作的集中統一領導

問：金融是國民經濟的血脈，也是國家核心競爭力的重要組成部分，如何確保金融工作始終沿著正確方向前進？

答：金融工作會議時隔六年再次召開，從「全國金融工作會議」更名為「中央金融工作會議」，進一步凸顯了黨中央對金融工作的高度重視，以及金融在黨和國家事業全局中的重要地位。金融管理主要是中央事權，必須堅持黨中央對金融工作的集中統一領導，這是做好金融工作的根本保證。

黨的十八大以來，中國金融改革發展取得新的重大成就，金融系統有力支撐經濟社會發展大局，堅決打好防範化解重大風險攻堅戰，為如期全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標作出了重要貢獻。

當前中國經濟持續恢復向好、總體回升的態勢更趨明顯，增長動能不斷增強，轉型升級持續推進。但同時，我們也面臨世界經濟復蘇不均衡、國內經濟穩定回升基礎不穩固等挑戰。

要因應中國經濟增長中的困難挑戰、不斷破解金融高品質發展中的體制機制難題，必須堅持黨中央集中統一領導，必須不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，完善黨管金融的體制機制，切實把黨的領導的政治優勢、制度優勢轉化為金融治理效能。

有力有效支持實體經濟穩定增長

問：中央金融工作會議提出「金融要為經濟社會發展提供高品質服務」，中國人民銀行將如何有力有效支持高品質發展和實體經濟穩定增長？

答：中國人民銀行制定和執行貨幣政策，必須平衡好短期與長期、穩增長與防風險、內部均衡與外部均衡的關係，始終保持穩健性，管好貨幣總閘門，守護好老百姓的錢袋子，為穩定物價、促進經濟增長、擴大就業、維護國際收支平衡營造良好的貨幣金融環境。

一是更加注重跨周期和逆周期調節，保持貨幣信貸總量和社會融資規模合理增長。同時引導金融機構積極盤活被低效佔用的金融資源，提高資金使用效率。目前，中國銀行體系貸款逾額超過人民幣 200 兆元，社會融資規模餘額超過 300 兆元；近年來，中國每年貸款新增 20 兆元左右，社會融資規模新增 30 多兆元。盤活存量貸款、提升存量貸款使用效率、優化新增貸款投向，這三個方面對支撐經濟增長的意義本質上是相同的。

二是加強與財政、監管等政策的協調配合，持續加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度。持續發揮好結構性貨幣政策工具作用，加大對小微企業、綠色發展、科技創新等的支持力道，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章。積極配合行業主管部門和地方政府，做好金融支持房地產市場平穩健康發展工作，為保障性住房等「三大工程」建設提供中長期低成本資金支持，完善住房租賃金融政策體系，推動構建房地產發展新模式。

三是合理把握利率水準，推動實體經濟融資成本穩中有降。去年以來，美國聯準會快速升息，但中國貨幣政策堅持以我為主，政策利率穩步下行。2023 年 9 月，新發放企業貸款加權平均利率 3.82%，處於歷史最低水準。中國將堅持實施好利率調控，按照經濟規律和逆周期宏觀調控需要，引導和把握宏觀利率水準，保持利率水準與實現潛在經濟增速的要求相匹配。發揮好貸款市場報價利率改革效能，促進降低企業融資和居民信貸成本。發揮好利率自律機制作用，維護市場競爭秩序。

四是統籌內外均衡，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。中國堅持市場在匯率形成中起決定性作用，有效發揮匯率的宏觀經濟和國際收支的自動穩定器功能。根據宏觀經濟和金融市場形勢，穩定市場預期，堅決對市場順周期、單邊行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。經過多年發展，中國外匯市場的市場參與主體更加成熟，交易行為更加理性，市場運行更有韌性。中國在面對市場變化時也更加從容，經驗更加豐富，有信心、有能力、有條件維護外匯市場的穩定運行，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

守牢不發生系統性金融風險的底線

問：中國人民銀行將如何統籌發展和安全，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線？

答：當前，中國金融風險總體可控，金融機構經營整體穩健，金融市場平穩運行，高風險金融機構無論是數量還是資產規模在金融系統的比率都很小。中國人民銀行將配合有關部門和少數高風險機構相對集中的省份制定實施中小銀行改革化險方案，進一步壓降高風險機構數量和風險水準，按照市場化、法治化原則處置金融風險，依法保護最廣大儲戶、中小投資者和被保險人的利益。

中國人民銀行還將加強金融穩定保障體系建設，完善金融風險防範、預警和處置機制，對金融風險早識別、早預警、早暴露、早處置，同時強化存款保險專業化、常態化風險處置職能，豐富存款保險風險處置措施和工具。

在防範化解地方政府債務風險方面，中國人民銀行將會同有關部門指導金融機構按照依法合規、平等協商的原則，穩妥化解地方政府存量債務風險，嚴格控制新增債務，健全債務風險防範長效機制，必要時對債務負擔相對較重地區提供應急流動性支持。支持地方政府透過併購重整、注入資產等方式，逐步剝離融資平台政府融資功能，轉型為市場化企業。

堅持深化金融改革開放

問：中央金融工作會議提出，「堅持深化金融供給側結構性改革」、「要著力推進金融高水平開放」。下一步，中國人民銀行在深化金融改革開放方面有何考慮？

答：以金融高品質發展服務中國式現代化，需要堅持深化金融改革開放，健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融體系。

在加快建設現代中央銀行制度方面，中國人民銀行將健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，深化利率匯率市場化改革。完善廣泛覆蓋、高效安全的現代支付體系，持續提升境內外人員支付服務水準。健全覆蓋全社會的徵信體系，推進中國徵信市場發展。

在深化金融供給側結構性改革方面，中國將強化大型商業銀行主力軍作用，深化政策性銀行改革，推動中小銀行回歸本源和主業，健全公司治理和內部管理，推動各類金融機構在規模、結構、區域布局上更加合理。同時，加強債券市場制度建設，提高債券市場市場化定價能力和市場韌性，進一步強化融資結構，提高直接融資比重。

堅定不移地擴大開放，是實現金融高品質發展的強大推動力和重要保障。中國人民銀行將穩慎扎實推進人民幣國際化，提升跨境人民幣業務服務實體經濟的能力。深化外匯領域改革開放，促進貿易和投融資便利化。穩步擴大金融市場制度型開放，拓展境內外金融市場互聯互通。積極參與國際金融治理和合作，務實做好中美、中歐金融工作組工作，提升中國在重大國際金融規則、標準制定中的話語權和影響力。