潘功勝：中國經濟持續回升 全年成長5%達標有望

中國人民銀行總裁潘功勝周三（8 日）表示，中國經濟持續回升，有望順利實現全年 5% 成長目標，且房地產市場調整對金融體系的外溢影響總體可控。

據《證券時報》報導，潘功勝周三在 2023 金融街論壇年會上說，中國經濟成長持續回升，高品質發展穩步推進，全年 5% 成長預期目標有望順利實現。

國際貨幣基金（IMF）周二公布的最新預測顯示，今年中國經濟將擴張 5.4%，這個增速在全球大型經濟體中保持領先。

潘功勝說，隨著宏觀調控政策效應持續顯現，近期經濟成長動能增強，生產消費穩步回升，就業與物價總體穩定，國際收支基本平衡，有條件繼續保持經濟平穩成長和物價平穩運行。

潘功勝進一步指出，觀察中國經濟增長需要注意兩個視角。一是基數規模。中國 GDP 總量已超過人民幣 120 兆元，在大基數背景下，5% 成長率已經不低。二是需要平衡好經濟增速和增長的品質和可持續性。經濟需要合理增速，但更重要的是實現高品質、可持續的發展，轉變經濟成長方式比追求高增長速度更重要。

在房地產市場方面，潘功勝說，房地產市場經過 20 多年的長周期繁榮，正在進行重大轉型，並尋找新均衡點。房地產市場轉型帶來了一定挑戰，但也蘊含新發展機遇。城鎮化仍處於發展階段，新市民規模較大，剛性和改善性住宅需求有很大潛力，房地產市場長期穩定發展具有堅實基礎。

他表示，目前房地產相關貸款佔銀行貸款餘額的比率為 23%，其中約 80% 為個人房貸。一直以來，中國實行非常審慎的個人房貸政策，房地產市場調整對金融體系的外溢影響總體可控。

潘功勝指出，下一步，將積極配合行業主管部門和地方政府，做好金融支持房地產市場平穩健康發展工作，引導金融機構保持房地產信貸、債券等重點融資渠道穩定，一視同仁，滿足不同所有制建商的合理融資需求。為保障性住宅等「三大工程」建設提供中長期低成本資金支持，完善住宅租賃金融政策體系，推動房地產發展新模式。

至於政府債務負擔，潘功勝說，整體而言，政府債務在國際上處於中游偏下水準。今年以來，金融部門已會同有關部門採取多項措施，積極支持地方政府穩妥化解債務風險。中國人民銀行必要時將對債務負擔相對較重地區提供應急流動性支持。

