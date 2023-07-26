潘功勝接央行總裁 中國央行重回一肩挑模式

在外界關注中國外長秦剛神隱之際，潘功勝正式接棒，擔任中國人民銀行（央行）總裁，代表央行重回黨委書記、總裁一肩挑模式。

據新華社報導，十四屆全國人大常委會周二（25 日）在北京人民大會堂舉行第四次會議，決定免去易綱的總裁職務，並任命潘功勝為新總裁。

中國央行在 7 月 1 日召開領導幹部會議，中央組織部宣布中央決定：「潘功勝同志任中國人民銀行黨委書記，免去郭樹清同志的中國人民銀行黨委書記職務、易綱同志的中國人民銀行黨委副書記職務。」

當時《華爾街日報》曾報導，知情人士透露，潘功勝接任央行黨委書記後，可能會被任命為央行總裁。央行總裁需由政府指派。如果潘功勝被任命為央行總裁，代表他的權力將比易綱大，易綱在中國黨國體制中的層級是央行黨委副書記。

與美國聯準會（Fed）和歐洲央行（ECB）不同，中國央行不具獨立地位。央行對國務院負責，在擬定利率等重大政策決定前，需要獲得批准。

潘功勝擔任央行黨委書記以來，先後會見南韓央行總裁李昌鏞、美國財長葉倫、香港財政司司長陳茂波、香港金管局總裁余偉文，並出席第十二屆中日韓央行總裁會議。

潘功勝自 2012 年 6 月赴央行任職以來，已經在央行任職近 11 年。業界人士表示，相較於「學者型領導」的易綱，潘功勝是「專家型領導」，在房地產、債券、外匯等領域具豐富經驗，在專業領域有傑出成績。

他在擔任央行副總裁期間，分管過外匯、研究局、宏審局、金融市場司、金融穩定局、調查統計司以及支付、徵信等多個關鍵領域，並注重加強與市場溝通，傳遞權威信號，對外闡釋央行貨幣政策思路。