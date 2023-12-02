裕融助文化部推廣文化平權 FaaS＋MaaS建構永續城鄉文化

文化平權巡演《庄頭劇場 藝日限定》今 (2) 日前往新竹湖口進行演出，裕隆集團旗下裕融企業 (9941-TW) 首獲邀擔任獨家贊助企業，並攜手格上租車共同發揮 ESG 企業精神；裕融強調，將持續以創新移動服務─「捐服務不捐車」的公益理念，打造偏鄉「食醫助行」永續交通解方。

裕融說明，本次活動協助新竹縣智障福利協進會，陪同當地國立新竹特殊教育學校 (簡稱新竹特教學校) 的特教生們，共同無障礙觀賞國際性表演，也有不少裕融員工發心前往活動現場，擔任一日企業志工。

裕融長期關懷各地，以及行動不便、高齡者的服務輸送，以「捐服務不捐車」公益用車服務理念，建構偏鄉和弱勢交通的平等性和可及性，促進地方共好。

此次裕融贊助文化部主辦的《庄頭劇場 藝日限定》文化平權全台 10 縣市巡演活動，延續「捐服務不捐車」公益作為，提供弱勢團體、特教生專車到府接送服務，並由公司同仁擔任一日志工，陪伴弱勢團體享受國家級藝文表演，以「一台車、一家人、一趟文化旅行」，讓各種不同需求的人，均能平權接觸文化。

新竹特教學校也藉此機會呼籲各界，希望大家持續將愛的力量傳散出去，每一個地方都能夠被善的力量照亮。

今日為文化平權巡演《庄頭劇場 藝日限定》第 8 場活動，於新竹湖口三元宮後廣場盛大登場，除了有 5 個優秀團隊表演，還有知名朱宗慶打擊樂團壓軸演奏多首曲目，包括「月光派對」、「月亮代表我的心」、「月夜愁」和「我的未來不是夢」等歌曲，將擊樂浪潮帶到新竹風城。

不少新竹特教學校學生家長表示，久未看見孩子露出喜悅地笑容，實在非常感動，並感謝文化接駁的力量，幫助到不少的弱勢團體與家庭們，呼籲各界多多支持與響應這樣的活動。

下一場《庄頭劇場 藝日限定》將於 12 月 16 日於彰化縣社頭運動公園盛大開場，裕融也將提供接駁服務，陪同地方國立彰化特殊教育學校學生們一同前往觀賞。

裕融強調，秉持推動「文化接駁」的 ESG 精神，持續關注弱勢偏鄉交通服務需求，企盼透過移動服務量能，將愛傳散出去，守護各地弱勢交通使用者和弱勢團體，讓大家平等觀賞國際性表演藝術。

裕融多年來將集團汽車水平服務出行、用車、能源等「行的價值鏈」整合，尤其積極投入偏鄉交通公益服務，已進行有「幸福輪轉手」、「花木蘭計畫」、及「TTGO 花東溫馨接送」等公益專案，今年再擴大公益作為。