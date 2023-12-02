鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)EPS預估上修至3.64元，預估目標價為76元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華通(2313-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.61元上修至3.64元，其中最高估值4.22元，最低估值3.07元，預估目標價為76元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4.22
|6.04
|7.3
|最低值
|3.07
|4.65
|7.09
|平均值
|3.62
|5.49
|7.2
|中位數
|3.64
|5.61
|7.2
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|67,956,000
|78,875,000
|88,123,000
|最低值
|66,560,000
|74,008,000
|81,628,000
|平均值
|67,292,000
|77,021,600
|85,943,670
|中位數
|67,432,000
|77,430,000
|88,080,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|6.71
|4.31
|3.91
|3.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|76,419,408
|63,053,656
|60,516,929
|56,174,889
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2313/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。