11月我製造業PMI連9月緊縮 未來半年展望微升

中華經濟研究院今 (1) 日公布 11 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 較上月轉跌 0.3 個百分點至 46.8%，連續第 9 個月緊縮，而未來六個月展望指數微幅回升，部分指標略有好轉。

中經院說明，景氣有望逐季往上走，但從低點回升的趨勢還沒有明顯出現，PMI 五項組成指標中，新增訂單、生產、人力僱用呈現緊縮 (低於 50.0%)，供應商交貨時間低於 50.0%，存貨持續緊縮 (低於 50.0%)。

其中，新增訂單已連續第 2 個月緊縮，惟緊縮速度趨緩，指數微升 0.3 個百分點至 48.6%。

而生產指數在 9 月中斷連續 2 個月的緊縮一度轉為擴張，惟本月續跌 1.2 個百分點至 48.2%，連續第 2 個月緊縮。

中經院也提到，未來六個月展望指數已連續 19 個月緊縮，惟指數回升 2.7 個百分點至 42.5%。

就六大產業來看，11 月三大產業回報 PMI 緊縮，各產業依緊縮速度排序為電力暨機械設備產業 (43.7%)、電子暨光學產業 (44.3%) 和基礎原物料產業 (46.3%)；而食品暨紡織產業 (53.0%)、化學暨生技醫療產業 (51.7%) 與交通工具產業 (51.7%) 回報 PMI 為擴張。

對於未來六個月展望，六大產業中有四大產業回報緊縮，各產業依緊縮速度排序為電子暨光學產業 (38.1%)、化學暨生技醫療產業 (41.7%)、基礎原物料產業 (44.2%) 和電力暨機械設備產業 (48.8%)，食品暨紡織產業 (56.5%) 和交通工具產業 (52.2%) 回報擴張。