【量大強漲股整理】年底集團+作夢行情啟動下，轉機股該如何挑選?

台股今日開低走高，終場指數上漲 4.5 點，收盤在 17438.35 點，成交量 2989.08 億元。

看一下三大法人: 外資買超 12.43 億元；自營商賣超 35.92 億元；投信買超 10.86 億元；三大法人合計賣超 12.63 億元。

台股早盤開低震盪，其後在 (2330-TW) 台積電，回穩下，力守 5 日線支撐，指數站回 17400 點，PCB、防疫概念股及散裝航運族群撐住市場人氣有所表現，指數更是再創近期新高，來到 17450 點大關，距離七月前高 17463 點，僅差一步之遙，目前台股周線連五紅；櫃買指數更是已領先集中市場創下前高，11 月外資買好買滿，12 月將由中小型股扮演領頭羊；美國 10 月個人消費支出物價 (PCE) 指數年升 3% 符合市場預期，加上油價回落有利通膨降溫，聯準會 12 月有機會將暫停升息；台灣選舉題材以及法人作帳行情逐漸升溫，另外 12 月 10 日

前上市櫃公司將陸續公布 11 月營收，題材業績基本面佳的個股，將是可留意的重點。

個股方面，權值股， (2330-TW)台積電，終場小漲 2 元以 579 元作收，(2454-TW)聯發科，收盤上漲 2 元，收在 947 元大關；AI 伺服器， (6669-TW) 緯穎、(3231-TW)緯創，均收紅盤；車用 PCB 族群，高技 (5439-TW)，強噴漲停，再創波段新高、(3715-TW)定穎投控、敬鵬 (2355-TW)，均上漲 5%；航運股今天盤中因供應吃緊，造成 BDI、BCI 指數的上漲，以 (2612-TW) 中航、(2606-TW)裕民、 (2641-TW)正德，表現強勢；G-EIGHT 遊戲展將至，年底節慶及 2024 年初寒假旺季也在即，遊戲大廠第四季猛推新作搶攻商機， 遊戲股更有所表現，(5478-TW)智冠，因基本面穩健，母憑子貴，子公司 (3083-TW) 網龍，海外遊戲 IP 授權有成，股價一飛天，亮燈漲停板，再創波段新高!(3086-TW)華義，(3687-TW)歐買尬，亮燈漲停，再創新高，題材股持續在盤面上發酵。

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IC 設計掀起比價效應

集團股陸續發動

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【上櫃量大上漲股】

(4909-TW) 新復興

(5210-TW) 寶碩

(4533-TW) 協易機

(6276-TW) 安鈦克

(3086-TW) 華義

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(6194-TW) 育富

(6593-TW) 台灣銘板

(5439-TW) 高技

(5478-TW) 智冠

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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