佳世達10月營收雙減 拍檔改寫歷史新高

佳世達 (2352-TW) 今 (3) 日公告 10 月營收 170.9 億元，月減 5%、年減 9.7%；不過，旗下工業電腦廠拍檔(3097-TW) 10 月營收 3.02 億元，月增 15 %，年增 27 %，改寫單月新高。

累計佳世達前 10 月營收 1700.18 億元，年減 16.1%。佳世達表示，10 月各項事業表現方面，顯示器需求緩步回溫，高附加價值的醫療事業營運健康，都較去年同期成長。

拍檔前 10 月營收則為 22.53 億元，年減幅收斂至 0.9%，公司說明，全球零售和餐飲業不斷進行的數位轉型浪潮，帶動 KIOSK 出貨金額年增近 3 倍；雲端設備管理系統 CDM（Cloud Device Management）上線機台數也較比去年翻倍。

拍檔表示，目前歐美市場穩定成長，大型專案如博弈、加油站、汽車製造廠等持續出貨外，與連鎖餐飲及零售指標客戶合作更推動業績增長；亞太除了大型連鎖賣場、百貨專案出貨外，軟體加值服務業務比重提高，也推升營收表現。

此外，拍檔子公司表現同樣亮眼，益欣資訊、麻吉數位的自助點餐雲端軟體服務營收年增逾 2 倍；Epoint System 在星馬等地陸續取得大型專案，包含新加坡 F1 賽事設備供應、新加坡機場餐飲設備與軟體服務；電子發票加值營運商美麗科技，也已累計超過 6000 家的用戶基礎。