【量大強漲股整理】年底四大行情啟動，集團作帳行情，作夢+大選+紅包行情該如何掌握?

台股今日走勢上沖下洗， 尾盤 MSCI 季度調整，(2330-TW) 台積電，則急拉翻紅，帶動指數終場上漲 63.29 點，收 17433.85 點，成交量 4027 億元。

看一下三大法人: 外資買超 80.13 億元；自營商賣超 26.46 億元；投信翻空提款 18.37 億元；三大法人合計買超 35.29 億元。

台股盤中高低震盪逾百點，原本盤中預估量才 2700 多億元，由於 MSCI 季度調整，拉尾 41 點，最後一盤爆出 1252 億元巨量，收在全場最高 17433 點，今日收量增紅 K 棒，月線收紅，終止連三黑，距離七月高點 17463 點，僅一步之遙，只剩 30 點的距離；今晚公布美國 PCE 指數，預估 3.4% 降至 3.1%，

若能優於預期表現，將有利未來行情，時序進入 12 月後，集團作帳行情已默默啟動，以及過往總統大選前 1 季的台股行情多有所表現，做夢行情亦多於年底至第 1 季發酵，預期第 4 季台股仍有漲升行情可期；未來將持續關注留意的事件就是，12/12 公布美國 11 月 CPI 數據、12/13 今年最後一次 FOMC 會議，CPI 數據及 FOMC 會議，若能釋出正面展望，將有利於多頭行情的延續。

個股方面，權值股，晶圓雙雄尾盤兩樣情，(2330-TW) 台積電，急拉翻紅漲三元，站上 5、10 日線、(2303-TW) 聯電，震盪翻黑；IC 設計 (2454-TW) 聯發科，再創波段新高，來到 953 元關卡；集團小金雞 (6526-TW) 達發，再創新高，我們一在強調的【財報空窗期】，下的比價效應，持續發威，(3228-TW) 金麗科，處置時間再創波段新高，來到 261 元新高價位；中國新流感疫情再次引發市場擔憂，口罩概念股， (1325-TW) 恒大、(9919-TW) 康那香，雙雙直奔漲停；矽光子族群再度發威向上，(4979-TW) 華星光，大漲逾 + 4%，而搭上矽光子集團作帳股，紛紛表現，集團股 (6257-TW) 矽格，再創新年以來新高，而帶動子公司，(3265-TW) 台星科，走高向上，都已經預告了作帳行情已正在進行中。

IC 設計

【2454 聯發科】

再創波段新高

來到 953 元大關!

828=>953(+125)

果真掀起比價效應

【3228 金麗科】

再創波段新高!

來到 261 元

131=>261

股價整整噴出 + 99%

近【一倍】漲幅!

經濟日報通通領先預告!

昨天預告

財報空窗期下，作夢行情啟動，作帳行情啟動

集團股將會陸續發動【聯發科】旗下小金雞

【6526 達發】

再創掛牌以來的新高~ 來到 559 元大關，通通領先預告分享給大家! 想持股診斷或詢問盤勢分析

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年底四大行情啟動

集團作帳行情

作夢 + 大選 + 紅包行情該如何掌握?

影片中分享給你知道

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11/30 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(9919-TW) 康那香

(1582-TW) 信錦

(6117-TW) 迎廣

(2413-TW) 環科

(1325-TW) 恆大

(6625-TW) 必應

(3055-TW) 蔚華科

(1514-TW) 亞力

(2338-TW) 光罩

(2481-TW) 強茂

(2465-TW) 麗臺

(2332-TW) 友訊

(2359-TW) 所羅門

(3265-TW) 台星科

(3257-TW) 虹冠電

11/30 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(8932-TW) 智通

(6693-TW) 廣閎科

(6276-TW) 安鈦克

(8096-TW) 擎亞

(5328-TW) 華容

(6593-TW) 台灣銘板

(8086-TW) 宏捷科

(3373-TW) 熱映

(3687-TW) 歐買尬

(3402-TW) 漢科

(1591-TW) 駿吉 - KY

(6538-TW) 倉和

(4721-TW) 美琪瑪

(8155-TW) 博智

(6435-TW) 大中

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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