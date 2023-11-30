〈陸港盤後〉中國官方製造業PMI降至49.4 A股市場漲跌互見

中國 A 股市場三大指數周四（30 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.26%，中國 11 月官方製造業採購經理人指數（PMI）降至 49.4，連續第二個月陷入萎縮，非製造業 PMI 也降至 50.2，顯示經濟復甦動能疲弱，升高政府提出更多支持措施的預期。

滬指周四收盤漲 0.26% 報 3,029.67 點，深成指跌 0.18% 報 9,726.92 點，創業板指漲 0.24% 報 1,922.59 點。兩市成交額合計人民幣 7,735 億元，「北向資金」淨流入 85.16 億元。

旅遊酒店類股大漲，醫藥、零售、食品飲料、券商、石油、電力、釀酒、銀行等族群均上揚，汽車、半導體、化工、有色、煤炭等類股走低。

香港恒生指數周四收盤漲 0.29%，報 17,042.88 點，恒生科技指數跌幅 0.27%，報 3,899.64 點。

中國國家統計局周四公布的數據顯示，11 月製造業 PMI 為 49.4，低於前值的 49.5，非製造業 PMI 也意外降至 50.2，前值為 50.6。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，最新數據顯示我國景氣穩中有緩，回升基礎仍需鞏固。

國泰君安國際首席經濟學家周浩說：「今天的 PMI 數據會進一步升高投資人對政策支持的預期，財政政策將成為人們關注的焦點，是未來一年的重心。」

法國興業銀行大中華區經濟學家林紫瓊（Michelle Lam）則表示，儘管許多經濟學家預測 11 月製造業景氣萎縮，但這種萎縮幅度還是令人感到失望，這代表民間需求依然脆弱，且刺激措施的效果仍未顯現在數據上。

中國這個全球第二大經濟體仍有望實現全年 5% 左右的官方成長目標，但經濟學家仍懷疑明年中國是否能維持成長動能。

房地產行業仍然是經濟成長的一大威脅。 房屋銷售下滑，抑制了傢俱、裝飾品、家電等需求。服務業的反彈已經逐漸減弱，就業市場低迷也讓消費者對增加支出持謹慎態度。