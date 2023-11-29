〈能源盤後〉等待OPEC+消息、EIA供應數據 原油5日來首見收高

國際油價周二 (28 日) 為 5 日來首次收高，交易者正等待本周石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 本周召開會議。

能源商品價格

1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.55 美元或 2.1%，收每桶 76.41 美元。

1 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.70 美元或 2.1%，報每桶 81.68 美元。

2 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.60 美元或 2%，報每桶 81.47 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

12 月交割的汽油期貨價格上漲 2.3%，收每加侖 2.23 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.4%，收每加侖 2.91 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格上漲近 3.2%，收每百萬 Btu 2.71 美元，該期貨今日收盤到期。

市場驅動力

OPEC + 原定上周 11 月 26 日在維也納舉行實體會議，但爾後推遲至本周四舉行線上會議。上周做出推遲開會的決議後，引起市場猜測 OPEC + 間存有潛在分歧，油價應聲暴跌。

Sevens Report Research 分析師周二報告指出，石油市場以何種方式崩盤，這很大程度上取決於 OPEC+ 是否能夠持續呈現團結，且對價格長期穩定 (或更高價) 做出承諾。

如果周四的會議決定讓人對他們有效支撐價格的能力充滿信心，那麼油價可望回到 80 美元或更高的水準。倘若組織成員關係破裂，那恐看到今年的新低點，「非常有可能看到價格下墜至 50 美元區間。」

媒體日前報導，稱 OPEC + 推遲會議係因非洲 OPEC 成員拒絕減少產量配額，導致會議前必須先行磋商。沙烏地阿拉伯於 7 月在現有減產基礎上又自願減產 100 萬桶 / 日，該舉措被視為大幅提振夏季油價的因素。隨後，由於對需求前景的擔憂，原油期貨價格自 9 月下旬創下的今年高點大幅回落。

荷蘭國際集團 (ING) 大宗商品分析師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 周二報告指出，沙烏地阿拉伯若將自願減產舉措延續至明年，可望消除第一季預期出現的原油過剩情形，但倘若 OPEC + 欲更紮實支撐市場，並確保明年初庫存不會增加，他們必須同意更深入、更廣泛的減產。

他們寫道，近年來沙烏地阿拉伯和 OPEC + 習慣讓市場大感意外，但他們已經實施積極的減產舉措，讓人不禁好奇該組織還能再怎樣減產，讓市場多大程度上感到意外。

交易員也期待周三美國能源資訊局 (EIA) 公布的石油供應數據。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周 (11/24 止) 美國商業原油庫存減少 70 萬桶、汽油供應量增加 20 萬桶，以及餾分油供應量下降 10 萬桶。