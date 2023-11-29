〈中橡法說〉關注北美、歐盟碳黑市場 看好電動車掀電網升級潮

國際中橡 (2104-TW) 今 (29) 日召開法說會指出，美國對俄羅斯碳黑課徵高達 35% 的關稅，北美已無俄國相關產品，而歐盟也將在明年 7 月禁止俄國碳黑進口，未來相關需求將由哪些供應商補足，將是市場關注重點。

針對明 (2024) 年碳黑市場看法，董事長辜公怡表示，主要應觀察中國大陸碳黑市場是否有復甦跡象，而這與當地煤焦油價格高度相關。而隨著電動車普及，將提高能源儲存需求，再生能源運用擴大，也將引爆電網升級潮，均有利於電線電纜市場拓展，電纜用碳黑銷量持續穩定成長。

中橡表示，隨著疫情趨緩，2023 年全球新車銷量雖較去年有所回升，但受通膨壓力、美國升息、中國復甦乏力等因素影響，下游產業持續去化庫存，加上高利環境使企業營運成本提高，新車銷量增長幅度遜於預期。

面對這些挑戰，中橡將從產業趨勢，永續循環及技術創新結合碳黑專業團隊，尋求產品創新及製程技術突破，持續擴大技術專利布局。

因應氣候變遷與汽車電動化趨勢，為達 2050 年淨零碳排放目標，國際車廠與輪胎廠紛紛設定永續材料使用比例，將永續理念融入產品設計及製造流程，開發生質物料等，中橡是全球少數使用裂解油生產碳黑的廠商，由燃料轉為原料應用。

中橡第三季稅後純益 880.5 萬元、每股純益 0.01 元，前三季累積稅後虧損 3320.9 萬元、前三季每股虧損 0.34 元，較去年同期轉虧。