華城電能持續擴建充電樁 2025年可望轉盈

華城 (1519-TW) 旗下充電樁事業華城電能執行長許逸晟今 (29) 日表示，目前營運主要分為設備製造、充電樁工程與充電營運三大領域，其中僅充電營運因成本高、仍微幅虧損，隨著充電站佈建擴大，2025 年華城電能可望轉盈。

許逸晟表示，目前在全台布局的 DC 直流快充電樁約 72 座，AC 交流充電樁 413 座，充電站點有 181 個，明年規劃 DC 直流快充電樁增加至 110 座，AC 交流充電樁增加至 800 座。

從三大營運領域來看，許逸晟指出，充電營運目前仍在虧損中，但預估 2025 年，設備製造及充電樁工程獲利可彌補充電營運的虧損，帶動華城電能整體營運轉盈，單就充電營運業務來看，估 2027 年台灣電動車保有量規模將達 40 萬輛，該業務才可望獲利。

在家用和商用充電樁布局方面，許逸晟表示，今年底可為超過 3000 名電動車主安裝家用充電樁，較去年成長逾 200%；商用市場部分，也推出第四代商用目的地交流充電樁，新平台架構兼具智慧聯網、遠端操作升級韌體等功能。

華城電能目前已是眾多電動車知名品牌長期的合作夥伴，今年更與豪華汽車品牌勞斯萊斯 (Rolls-Royce)、納智捷汽車合作，提供展銷中心充電設備、車主的家充安裝及營運管理服務，並與星巴克合作升級充電服務。