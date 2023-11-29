美緊縮政策帶來延遲效應 富達看2024年經濟有溫和衰退可能

年關將至，富達國際近日發表 2024 年全球投資展望，以目前全球經濟及市場週期的複雜性評估，2024 年可望持續軟著陸一段時間，經濟持續成長、通膨放緩，但隨之而來的可能是金融緊縮影響擴大，提升溫和衰退的可能性。



富達國際分析指標顯示，美國政府為刺激疫後經濟所推出的財政政策，將帶來延遲效應、過剩儲蓄逐漸減少且再融資前景依然良好，預期明年隨著時間推移，金融緊縮影響將擴大，導致經濟步入溫和性衰退。

從基本面而言，富達認為，緊縮政策對實體經濟影響可能只是延遲發生，並非已消除。隨著已發展國家財政支持滯後效應逐步消退，緊縮貨幣政策影響將逐步顯現，使經濟週期出現溫和衰退，亦即目前歐洲狀況。

富達國際多重資產基金經理王陶沙指出，在波動市況下，不少投資人認為 5% 美元存款利率很吸引人，但預期聯準會將於 2024 年降息以回應通膨回落，長期而言，現金增值能力可能落後通膨。

富達國際認為，2024 年美國及日本企業獲利可能高於市場普遍預期。其中，美國消費者支出保持韌性，就業市場將逐步正常化，顯示聯準會升息週期可能已結束；日本企業獲利和企業治理改革趨勢持續好轉，且市場評價合理、外資滲透度仍偏低。

中國市場方面，經濟已步入復甦週期，處於可控的穩定增長階段，明年經濟成長有望接近 5%，與市場預期相反。