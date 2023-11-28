〈能源盤後〉市場等待OPEC+ 原油收低 但脫離盤中低點

石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 本周稍晚將召開會議，投資者衡量 OPEC + 進一步減產的可能性，國際油價周一 (27) 收低，但收盤已脫離盤中低點。

能源商品價格

1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格自周三收盤價下跌 68 美分或 0.9%，收每桶 74.86 美元，為連續第四日收低且觸及 11 月 16 日以來最低收盤價。

1 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 60 美分或 0.7%，報每桶 79.98 美元，但已自盤中低點 79.13 美元回升。

2 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 61 美分或 0.8%，報每桶 79.87 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

12 月交割的汽油期貨價格上漲 0.7%，收每加侖 2.18 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格上漲不到 0.1%，收每加侖 2.84 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.1%，收每百萬 Btu 2.79 美元，該期貨周二收盤到期。

市場驅動力

OANDA 高級市場分析師 Craig Erlam 表示，由於 OPEC + 內部顯然存在一些分歧，所以 OPEC + 會議是本周重頭戲，「不僅因為任何決定都可能直接影響價格和通膨，還因為該會議已推遲 4 天。」

OPEC + 會議自原定的 11 月 26 日推遲到 11 月 30 日，引起市場對該組織存有意見分歧的臆測，令上周五油價大跌，周線下滑。

上周近月 WTI 原油收低 0.7%，Brent 原油收低不到 0.1%，根據道瓊市場數據，上周為兩種基準原油價格連續第五周收低。

據報導，OPEC 成員國安哥拉和奈及利亞盼獲准調升產量水準，這緩解市場對 OPEC 內部分裂加深的擔憂，因倘若分裂加深，恐讓減產措施無法延續至明年，包含沙烏地阿拉伯減產的 100 萬桶 / 日。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，由於 OPEC + 可能意見分歧，市場擔憂沙烏地阿拉伯因此退出自願減產，從而導致沙國原油湧入全球石油市場。

與此同時，OPEC + 會議遭推遲一事也令空頭相信，OPEC + 可能很難擴大減產。

澳洲券商 Pepperstone 研究主管 Chris Weston 表示，目前預期 OPEC + 擴大減產的可能性偏低，大多數大宗商品策略師認為當前減產措施續行至明年的可能性較高。

截至周一下午，芝商所的 OPEC 觀察工具 (計算下一次 OPEC 會議某些潛在結果的機率) 顯示，11 月 30 日 OPEC + 會議結果為「維持產量水準」的可能性達 67.77%，而「產量水準」調升的可能性為 24.77%。

Weston 指出，OPEC + 當然會撼動市場，但從原油價格走勢來看，市場似乎在邁向開會之際做空 Brent 原油，並押注 OPEC + 不會加大力度扭轉近期的熊市趨勢。

價格期貨集團的 Flynn 表示，Nymex 天然氣期貨價格周一收盤收復稍早部分跌幅，係因市場「正在撕裂」，一方面，氣溫寒冷且本周庫存將下降，另一方面，天然氣產量持續強勁，且高於 5 年移動均線。

Flynn 認為，天然氣市場關鍵仍在於氣溫是否會持續寒冷，若然則市場會上漲，反之則下跌。