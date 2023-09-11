散戶須提防 參與ARM IPO風險很高

當英國晶片設計公司 Arm Holdings 本周開始交易時，首次接觸、滿心期待公開發行的散戶應該注意：個人投資客在搶購熱門上市股票時往往總是會損失。

Arm 的目標是在紐約籌集約 50 億美元，這可能是 2023 年最大規模的 IPO。之前幾年其他主要上市的回報大多令人失望。

知情人士指出，由於日本軟銀集團旗下的 Arm 在消費者中知名度並不高，因此該公司將 IPO 行銷工作的重點放在機構投資人身上。

這使得主要投資客一旦開始交易就能以更高的價格買進 Arm 股票。《路透》分析顯示，由於散戶平均持有個股的時間不到一年，近期的歷史顯示他們可能會虧損。

根據倫敦證交所集團 (LSEG) 截至上周五 (8 日) 的數據分析，過去 4 年美國最大的 10 次首次公開募股 (IPO) 較首日交易收盤價平均下跌 47%。投資人若在高調上市的盤中價格飆升時買入表現會更糟，平均損失達 53%。

前 10 名股票中，只有 2 支股票較 IPO 價格上漲：軟銷售商 Snowflake (SNOW-US) 和 Airbnb (ABNB-US)，後者以 111% 的回報率領先。

雖然對於業餘投資客而言，涉足個股是一項眾所周知的高風險業務，但該分析已強調在第一天買進重磅 IPO 的風險有多大。

即使是受邀在交易前購買這 10 支 IPO 的機構投資者，股價平均也下跌了 18%。

自每次 IPO 以來，標普 500 指數平均上漲 13%，其中 9 次發生在 2020 年和 2021 年。

佛州大學研究 IPO 的教授里特 (Jay Ritter) 表示：“如果在市場上買入，平均而言，買入價格會高於發行價。」「對於幾乎所有散戶來說，購買並持有低成本指數基金是最好的策略。」

Arm 的上市掛牌以及雜貨配送服務 Instacart 即將上市，預計將重振低迷的 IPO 市場。IPO 市場在過去 2 年因波動和經濟不確定性而放緩。

招股說明書指出，Instacart 將向一些散戶提供藉由承銷商金融科技公司 SoFi 購買其 IPO 的機會。

分析師表示，雖然 Arm 是一家 B2B 公司，消費者品牌認知度較低，但其 IPO 宣傳可能會吸引散戶的興趣。處於人工智慧 (AI) 熱潮中心的晶片製造商輝達 (NVDA-US) 今年一直是零售業的最愛。

在低利率、零成本交易應用程式以及圍繞 GameStop (GME-US) 和其他所謂網紅股的社交媒體炒作推動下，2021 年美股的散戶參與度激增。

但追踪散戶交易的 Vanda Research 資深副總裁亞奇尼 (Marco Iachini) 表示，去年股市拋售後，投資人變得更加謹慎，「無論 Arm IPO 的結果如何，都會看到一些散戶試圖參與，但它不會達到 2021 年一些 IPO 中看到的水平。」