唐鳳：公共程式是公共建設 明年推code.gov.tw共享程式碼資源

數位發展部攜手地方政府與公民團體，今 (29) 日發表「公民科技試驗場域示範案」成果，並公開此次成果的程式碼，供各界自由加值使用。數位發展部部長唐鳳表示，公共程式屬於公共建設，明年將推出「code.gov.tw」。

數位部民主網絡司今年 6 月開辦「公民科技試驗場域示範案」，透過與公民團體合作，導入公民力量，使政府的服務可以更符合民眾需求。今日有兩組示範案發表第一階段成果，包含台中市政府與一起加油陣線團隊打造的「公托申請數位流程優化」，以及台南市政府與好想打流感團隊推出的「家庭訪視現場作業數位化」。

對此唐鳳表示，公共程式是一種數位基礎的的公共建設，因此程式碼必須做到共享，都是基於大家有共同需求，讓彼此不認識的政府單位，或是民間團體等，可以互相分享程式碼，藉此滿足各方不同的需求。

因此當地方或中央政府需推出相關政策服務時，不用分別進行系統建置，而是可以利用公開的程式碼，共同將需求加到通用的公共建設中。唐鳳點出，透過這樣的方式，讓提出需求的民眾，也可以是提出解決方案的人。

唐鳳進一步提到，明年將會擴大公共程式的布局，推出「台灣公共程式平台 code.gov.tw 」，預計明年第一季上線後，不僅有公共程式碼，更會提供相關指引，幫助台灣資服業者搶進國際市場。唐鳳也補充，目前到 github 上就可以看到相關公共程式碼的自由加值運用。