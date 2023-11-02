是方雙引擎發動 前三季每股賺9.34元 刷新猷

是方 (6561-TW) 今 (2) 日公布財報，受惠 IDC 機房、雲端應用服務雙引擎帶動，第三季稅後純益 2.29 億元，季增 5.67%、年增 11.33%，每股純益 3.11 元；前三季純益 6.7 億元，年增 10.86%，每股純益 9.34 元，創新高。

是方第三季營收 8.22 億元，季增 3.88%、年增 7.3%；毛利率 48.18%，季增 0.09 個百分點、年增 1.06 個百分點；營益率 33.93%，季減 0.08 個百分點、年增 1.89 個百分點。

累計前三季營收 24.18 億元，年增 5.97%；毛利率 48.6%，年增 1.63 個百分點；營益率 34.32%，年增 1.78 個百分點。

董事長吳彥宏說明，IDC 業務持續成長主要來自客戶需求增加，以及企業數位轉型加速；雲端業務方面，除了既有公有雲服務外，也積極發展私有雲及混合雲服務，以滿足客戶多元需求。

吳彥宏指出，越來越多企業將服務或系統轉型上雲，公司在國內外 1000G 骨幹頻寬建置遍布全球各區，提供便捷、高效、備援、多樣性選擇的雲端與網路匯集環境，同時因應雲端服務應用所帶來龐大的流量、複雜的作業，以及更高階的使用者體驗。

是方今年除了加強「三環三線」網路布建和推出 SD-WAN(軟體定義廣域網路) 之外，與國際合作夥伴打造的全球 Bare Metal Cloud 裸機雲服務也即將上線，可以快速有效解決企業跨境連線問題，並享有更高規格的雲端應用服務效能和網路安全性，支援客戶全球化的營運布局。

是方表示，對外除了展現積極搶攻國際市場的決心，對內也用心打造幸福職場，員工對公司的高認同度以及「以人為本」的工作環境與完善的員工福利，讓是方今年陸續榮獲「2023 年天下永續公民獎的小巨人獎」、2023 第一屆 IT Matters Awards「最佳 IT 雇主獎」以及「2023 外資精選台灣 100 強」等殊榮，營運成果亮眼，備受各界肯定。