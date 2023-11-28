鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估上修至1.42元，預估目標價為65.5元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對台化(1326-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.42元上修至1.42元，其中最高估值1.89元，最低估值0.13元，預估目標價為65.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1.89
|3.7
|6.25
|最低值
|0.13
|0.93
|1.69
|平均值
|1.27
|2.08
|4.13
|中位數
|1.42
|1.89
|4.29
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|341,110,000
|383,893,000
|378,543,490
|最低值
|287,544,810
|282,435,830
|342,667,180
|平均值
|327,554,450
|347,259,510
|360,615,650
|中位數
|330,048,000
|349,563,120
|360,625,960
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.26
|6.56
|3.34
|4.89
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|379,896,563
|365,812,098
|253,294,668
|315,499,063
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。